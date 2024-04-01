  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

MHP Tokat'ta ilk kez kazandı!

Seçim sonrası ilk günden şımarıklık başladı! Fatih Altaylı’dan edepsiz hareket

Putin'e Navalni şoku!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar bakanı Al Sani ile görüştü! Çok kritik görüşme

Rusya-NATO savaşı! Finlandiya harekete geçti... Finlandiyalı general: Gelirlerse katliam yaparız

Bakan Bayraktar açıklama yaptı: Enerji sektöründe Türkiye'yi bu yüzyılı enerjinin yüzyılı yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'yı topluyor

Uzun yıllardır AK Parti yönetiminde olan belediye CHP’ye geçti! Eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den açıklama

Utanması da yok! Sandığa gömülen faşist Özdağ yine kafayı çıkardı

Mehmet Tezkan kirli ağzını yine açtı! Ak Parti’yi bırak tuvalet terliğine bak
Gündem Yeni dönemin ilk İETT kazası!
Gündem

Yeni dönemin ilk İETT kazası!

Yeniakit Publisher
2024-04-01 20:42:00 -
Yeni dönemin ilk İETT kazası!

İş bilmez Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İETT kaza haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

İstanbul’da yoldan çıkan İETT otobüsü, kaldırımda bulunan 2 kişiye çarptı. 

Hızlı olduğu iddiası!

Kaza, saat 15.00 sıralarında Karaköy Tersane Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hızlı geldiği iddia edilen 34 HD 1908 plakalı İETT otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırımda bulunan 2 kişiye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı 2 vatandaşa müdahale ederek Tasim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesi yok

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı, vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Kaza yapan otobüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. 

Kazaya şahitlik edenler anlattı

Karaköy’de esnaflık yapan Can Gürer, “Biz etrafı düzenlerken arkadaşla ses duyduk ve dışarı çıktık. Etraf darmadağındı, otobüs şoförü telefona bakıyordu dediler” diye konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Esnaf Kaan Çakır ise, "Biz arkadaşımıza mal verirken otobüs sanırım kontrolünü kaybetti. Arkadaşımız Mehmet’i altına aldı, sonra da dükkana doğru girdi. Her tarafı paramparça yaptı. Biz deprem oluyor zannettik, öyle sallandık” dedi.

Alparslan Taş da, “Ben kapı tarafında kargo hazırlarken birdenbire otobüs geldi kaldırıma ve arkadaşa çarptı, sonra da yan dükkanın camını falan kırdı. Biz yardım için koştuk, arkadaşımızı aşağı yuvarlamıştı. Hiç beklemediğimiz bir anda geldi, zaten otobüs çok hızlı geliyordu. Ben canlı şahit oldum ve korkudan geri çekildim” ifadelerini kullandı.

Yine İETT yine kaza! İstanbullunun can güvenliği yok
Yine İETT yine kaza! İstanbullunun can güvenliği yok

Yerel

Yine İETT yine kaza! İstanbullunun can güvenliği yok

İmamoğlu artık vatandaşın canına kast ediyor! İETT'yi dumanlar kapladı kapılar açılmadı... Panik dolu anlar kamerada
İmamoğlu artık vatandaşın canına kast ediyor! İETT'yi dumanlar kapladı kapılar açılmadı... Panik dolu anlar kamerada

Yerel

İmamoğlu artık vatandaşın canına kast ediyor! İETT'yi dumanlar kapladı kapılar açılmadı... Panik dolu anlar kamerada

CHP’li belediyelerin araçları birbirine girdi! Yine İETT yine feci olay
CHP’li belediyelerin araçları birbirine girdi! Yine İETT yine feci olay

Gündem

CHP’li belediyelerin araçları birbirine girdi! Yine İETT yine feci olay

Ters yönden topukladı! Böyle Olur Ekrem’in Yönettiği İETT
Ters yönden topukladı! Böyle Olur Ekrem’in Yönettiği İETT

Yerel

Ters yönden topukladı! Böyle Olur Ekrem’in Yönettiği İETT

Tramvayı dün can almıştı! Ekrem’in İETT’si bugün terör estirdi
Tramvayı dün can almıştı! Ekrem’in İETT’si bugün terör estirdi

Gündem

Tramvayı dün can almıştı! Ekrem’in İETT’si bugün terör estirdi

İş bilmez Ekrem'in yönetimindeki İETT'de 'fazla yolcu' kavgası kamerada!
İş bilmez Ekrem'in yönetimindeki İETT'de 'fazla yolcu' kavgası kamerada!

Gündem

İş bilmez Ekrem'in yönetimindeki İETT'de 'fazla yolcu' kavgası kamerada!

İETT şoförünü kalbinden bıçaklayan zanlılar yakalandı!
İETT şoförünü kalbinden bıçaklayan zanlılar yakalandı!

Aktüel

İETT şoförünü kalbinden bıçaklayan zanlılar yakalandı!

Film gibi yayınlandı! İETT otobüslerinde ‘para kuleleri’ sineması
Film gibi yayınlandı! İETT otobüslerinde ‘para kuleleri’ sineması

Gündem

Film gibi yayınlandı! İETT otobüslerinde ‘para kuleleri’ sineması

'Kendine saygısı olan buna oy vermez' Sosyal medyada gündem olan İETT zammı videosu!
'Kendine saygısı olan buna oy vermez' Sosyal medyada gündem olan İETT zammı videosu!

Sosyal Medya

'Kendine saygısı olan buna oy vermez' Sosyal medyada gündem olan İETT zammı videosu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23