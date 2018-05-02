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Yeni doğan çocukların sünnet olması sağlık açısından uygun mu?

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Erkan Kılıç, sünnet olmanın en uygun dönemin yeni doğan çocuklarda 4-6 hafta içinde olmasının uygun olacağını söyledi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:27
Yeni doğan çocukların sünnet olması sağlık açısından uygun mu?

Ordu Özel Umut Hastanesi'nden Opr. Dr. Erkan Kılıç, sünnet yaşı olarak herhangi bir fikir birliği olmamakla birlikte Türkiye’de ergenlik çağı öncesi yapıldığını ifade etti.

Kılıç, “Son zamanlarda yeni doğan ilk 4-6 haftalık bebeklerde cerrahi işlemin kolaylığı, bebekte yara iyileşmesinin çabuk olması, sünnet sonrası bakımın kolaylığı ve psikolojik travma oluşturmaması nedeniyle en ideal yaş olarak kabul edilmektedir. Her yaşta sünnet yapılabilmekle beraber 3-6 yaş arası çocuklarda kimlik gelişimi, ben merkeziyetçi ve uyumsuz olmaları nedeniyle zorunlu olmadıkça yapılmamalıdır” şeklinde konuştu.

"YENİ DOĞAN DÖNEMİNDE SÜNNET YAPILABİLİR"

Yenidoğan döneminde sünnet yapılması ile ilgili olarak farklı görüşler olmakla birlikte doğumdan sonraki ilk 24 saat dahil olmak üzere ilk 2 aylık döneme kadar yenidoğan sünneti yapılabileceğini kaydeden Kılıç, “Bizim için en iyi yaş grubu yenidoğan dönemidir. Bu süre içinde lokal anestezi ile çok rahatlıkla sünnet yapılabilmektedir. İki aylıktan sonra bebeğin bilinç durumu iyice gelişmeye, çevreyi, anne ve babayı algılamaya başlamakta, hareket kabiliyeti de artmaya başladığı için lokal anestezi ile bu işlemi gerçekleştirmek hem çocuk hem de sünneti yapacak cerrah için zor olmaktadır” açıklamalarında bulundu.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:27
  1. Ordu Özel Umut Hastanesi
  2. Opr. Dr. Erkan Kılıç
  3. Yenidoğan bebek
  4. sünnet olmak

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