Yeni doğan bebekler için nazar duası- Peygamber Efendimizin okuduğu nazar duası
Nazar değen bebeğe hangi dua okunur? Nazar için hangi sureler okunur? Peygamber efendimiz torunları Hasan ve Hüseyin’i nazar ve benzeri olumsuzluklardan korumak için hangi duayı okurdu? İşte bebekler için nazar duası…
Peygamber Efendimizin nazardan korunmak için hangi duaları okuduğunu ve neler yaptığını Ebû Said el-Hudrî aşağıda göreceğiniz sözler ile anlatmıştır. Aileye, nazar değen kişiye ve bebekler için nazar duası okumakta fayda vardır.
Nazar duası
Nazardan korunmak için okunması gereken ve iyi geldiği söylenen birçok dua bulunmaktadır. Göz değmelerine karşı ve her türlü kötülüklerden korunmak için âlimler de bazı duaların en etkili olduğunu söylemişlerdir. Peygamber Efendimizin, torunları Hasan ve Hüseyin'i nazar ve benzeri olumsuzluklardan korumak için okuduğu nazar duası da sıkça araştırılan konular arasındadır. Aileye, nazar değen kişiye ve bebekler için nazar duası aşağıdan görüntüleyebilirsiniz. İşte Türkçe ve Arapça nazardan korunma duası!
Nazar duası okunuşu
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) göz değmesine karşı korunmak için hangi duaları okuduğunu ve neler yaptığını Ebû Said el-Hudrî (r.a.) şöyle belirtmiştir;
"Resulullah (a.s.m.) 'Cinlerin ve insanların nazarından Allah'a sığınırım.' gibi dualarla cinlerin nazarından, sonra da insanların nazarından Allah'a iltica ederdi. Sonra Muavvizetân (Felâk ve Nâs Sûreleri) inince bu sûrelere devam etti. Felak ve Nâs surelerinde varlıkların şerrinden Allah'a sığınılmaktadır. Hastalara ve nazar değenlere de bu sureler okunup Allah'tan şifa istenebilir.
Nazardan korunmak için okunacak dualar ve sureler
Kalem Suresi 51. ve 52. Ayet Türkçe Okunuşu:
Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).
Anlamı:
Şüphesiz inkâr edenler Zikr'i (Kur'an'ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) "Hiç şüphe yok o bir delidir" diyorlar. Hâlbuki o (Kur'an), âlemler için ancak bir öğüttür.
Aileye ve bebekler için en etkili nazar duası
Felak Suresi Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
Kul e'ûzü birabbil felak
Min şerri mâ halak
Ve min şerri ğasikın izâ vekab
Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad
Ve min şerri hâsidin izâ hased
Felak Suresi Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine, Yarattığı şeylerin şerrinden, Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,
Aileye ve bebekler için en etkili nazar duası
Nas Suresi Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
Kul e'ûzü birabbinnâs
Melikinnâs
İlâhinnâs
Min şerrilvesvâsilhannâs
Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
Minelcinneti vennâs
Nas Suresi Türkçe anlamı:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
İnsanların hükümdarına,
İnsanların ilahına,
O sinsi vesvesecinin şerrinden.
O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar.
Gerek cinlerden, gerek insanlardan.
Ayetel Kürsi'nin okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
"Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim."
Ayetel Kürsi'nin anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,
bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.
Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.
Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.
O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,
ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.