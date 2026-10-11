SGK Uzmanı Murat Bal uyardı: Eksik günü olanlar dikkat! Yıl sonundan önce başvuran kazanıyor
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği emeklilik ve borçlanma süreçlerine ilişkin önemli uyarılarda bulunan SGK Uzmanı Murat Bal, askerlik ve doğum borçlanmasını yeni yıla bırakanların en az yüzde 30 daha yüksek maliyetle karşılaşacağını belirtti. Güncel asgari ücrete göre 720 günlük doğum borçlanmasının 350 bin TL'yi, 550 günlük askerlik borçlanmasının ise 275 bin TL'yi aştığını hatırlatan Bal, aralık ayında yapılacak başvuruların eski tarifeden ödenebileceğini vurguladı.