SGK Uzmanı Murat Bal uyardı: Eksik günü olanlar dikkat! Yıl sonundan önce başvuran kazanıyor

2026 MI 2027 Mİ? EMEKLİLİK DİLEKÇESİNDE KIDEM TAZMİNATI DENGESİ: Emeklilik dilekçesinin verileceği yıl konusunda hesaplamaların kişiden kişiye değişeceğini vurgulayan Murat Bal, son 3 aylık enflasyon verisi netleşmediği için kesin bir oran vermenin henüz mümkün olmadığını söyledi. Ancak 2026 ve 2027 yılları arasında aylık bağlama oranlarında tahmini yüzde 2 ile 3 arasında ufak bir fark oluşabileceğini belirtti. Dilekçe zamanlamasında en önemli unsurun kıdem tazminatı olduğunu aktaran Bal, süreci şöyle özetledi: "2027'de emekli olanlar kıdem tazminatını 2027 yılının yükseltilmiş tazminat tavanı ve yeni maaş rakamları üzerinden alacağı için ciddi bir avantaj yakalayabilir. Son iş yerinde 5 yıldır çalışanla 30 yıldır çalışan kişinin hesabı aynı olmaz. Bu nedenle herkes kendi kıdem süresine göre bu kararı vermeli."