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Otomotiv
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Togg T10F’nin fişini çektim gerçek ortaya çıktı! Fastback model baştan aşağı değil dipten değişti!

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Togg T10F’nin fişini çektim gerçek ortaya çıktı! Fastback model baştan aşağı değil dipten değişti!

Togg’un fastback modeli T10F, kısa sayılabilecek yolculuğunun ardından önemli bir teknik değişimle yeniden sahnede. LFP batarya altyapısı, 160 kW’lık arkadan itişli elektrik motoru ve gelişmiş rejeneratif frenleme sistemiyle T10F V2 RWD Uzun Menzil’i gerçek yol koşullarında test ettim. Değişen batarya teknolojisinin sürüşe, verimliliğe ve uzun yol karakterine nasıl yansıdığını sizler için detaylı şekilde inceledim.

#1
Foto - Togg T10F’nin fişini çektim gerçek ortaya çıktı! Fastback model baştan aşağı değil dipten değişti!

Togg’un T10X’in ardından yollara çıkardığı ikinci modeli T10F, Eylül 2025’te satışa sunuldu. Türkiye’nin uzun süre merakla beklediği fastback model, henüz bir yılı biraz aşan pazar geçmişine rağmen önemli bir teknik güncellemeyle yeniden gündemde. T10F V2 RWD Uzun Menzil’i bu kez yalnızca tasarımıyla değil, yenilenen batarya altyapısı ve gerçek yol koşullarındaki performansıyla değerlendirdim.

#2
Foto - Togg T10F’nin fişini çektim gerçek ortaya çıktı! Fastback model baştan aşağı değil dipten değişti!

İlk bakışta T10F’nin alıştığımız çizgileri değişmiş değil. 0.24’lük aerodinamik sürtünme katsayısına sahip fastback gövdesi, akıcı tavan hattı ve perdesiz panoramik cam tavanı otomobilin karakterini belirlemeye devam ediyor. Ancak bu modelde asıl yenilik dışarıdan görünen tasarım detaylarında değil, otomobilin tabanında yer alıyor.

#3
Foto - Togg T10F’nin fişini çektim gerçek ortaya çıktı! Fastback model baştan aşağı değil dipten değişti!

Uzun menzilli versiyonda daha önce kullanılan nikel manganez kobalt, yani NMC kimyalı bataryaların yerini lityum demir fosfat, diğer adıyla LFP batarya teknolojisi aldı. T10F’nin henüz kısa sayılabilecek satış geçmişi düşünüldüğünde bu değişiklik, Togg’un elektrikli otomobil altyapısını hızlı biçimde güncelleme tercihinin önemli örneklerinden biri.

#4
Foto - Togg T10F’nin fişini çektim gerçek ortaya çıktı! Fastback model baştan aşağı değil dipten değişti!

Batarya kimyasındaki değişim kullanıcı tarafında da doğrudan karşılık buluyor. NMC bataryalarda pil sağlığını korumak amacıyla günlük kullanımda yüzde 80 civarındaki şarj seviyeleri daha fazla tercih edilirken, LFP bataryalar yüzde 100 şarj kullanımına daha uygun bir yapı sunuyor. Özellikle uzun yol öncesinde bataryanın tamamından daha rahat faydalanabilmek, elektrikli otomobil kullanıcılarının günlük planlamasını kolaylaştıran önemli bir avantaj.

#5
Foto - Togg T10F’nin fişini çektim gerçek ortaya çıktı! Fastback model baştan aşağı değil dipten değişti!

T10F V2 RWD Uzun Menzil için açıklanan fabrika menzil değeri 623 kilometre. Ancak elektrikli otomobillerde katalog verisinden çok gerçek kullanım koşullarında alınan sonuç belirleyici oluyor.

#6
Foto - Togg T10F’nin fişini çektim gerçek ortaya çıktı! Fastback model baştan aşağı değil dipten değişti!

Otoyol hız limitlerinde ve şehir içinde gerçekleştirdiğim kullanımda menzil 480 ile 500 kilometre arasında seyretti. Trafik yoğunluğu, sürüş hızı, klima kullanımı ve yol şartları gibi değişkenlerin elektrikli otomobillerde tüketimi doğrudan etkilediği düşünüldüğünde bu değer, T10F’nin uzun yol kabiliyeti açısından daha gerçekçi bir tablo ortaya koyuyor.

#7
Foto - Togg T10F’nin fişini çektim gerçek ortaya çıktı! Fastback model baştan aşağı değil dipten değişti!

Yakalanan bu verimlilikte, aracın gelişmiş rejenerasyon (enerji geri kazanımı) sisteminin payı oldukça büyük. Sürücüye farklı kademelerde ayarlama imkânı sunan bu sistem, özellikle dur-kalk anlarında fren enerjisini bataryaya geri yükleyerek menzil kaybını minimuma indiriyor. Hatta en yüksek geri kazanım modunda, fren pedalına neredeyse hiç ihtiyaç duymadan 'tek pedal' konforuyla akıcı bir sürüş deneyimi elde edebiliyorsunuz.

#8
Foto - Togg T10F’nin fişini çektim gerçek ortaya çıktı! Fastback model baştan aşağı değil dipten değişti!

Uzun yol kullanımında menzil kadar önemli olan bir diğer başlık ise şarj süresi. T10F, 180 kW DC hızlı şarj desteğiyle bataryasını yüzde 20’den yüzde 80’e 26,5 dakikada doldurabiliyor. Gerçek kullanım menziliyle hızlı şarj süresi birlikte ele alındığında şehirler arası seyahatlerde mola planlaması daha kolay hale geliyor.

#9
Foto - Togg T10F’nin fişini çektim gerçek ortaya çıktı! Fastback model baştan aşağı değil dipten değişti!

Direksiyonun arkasına geçtiğinizde 160 kW, yani 218 beygir güç üreten arkadan itişli elektrik motoru karakterini kısa sürede belli ediyor. Gaza verilen tepki hızlı ancak kontrolsüz değil. Elektrikli motorun anlık tork avantajı özellikle ara hızlanmalarda kendisini hissettiriyor.

#10
Foto - Togg T10F’nin fişini çektim gerçek ortaya çıktı! Fastback model baştan aşağı değil dipten değişti!

Batarya hücrelerindeki değişimle birlikte aracın net ağırlığı 2 bin 287 kilogram seviyesine çıkmış durumda. T10F bu ağırlığa rağmen 0’dan 100 km/s hıza 8 saniyede ulaşıyor. Rakam ilk bakışta ağır bir otomobil izlenimi verse de direksiyon başında aynı hissi almıyorsunuz.

#11
Foto - Togg T10F’nin fişini çektim gerçek ortaya çıktı! Fastback model baştan aşağı değil dipten değişti!

Batarya paketinin tabana yerleştirilmesi ağırlık merkezini aşağıya çekiyor ve bunun en belirgin karşılığı virajlarda ortaya çıkıyor. T10F, keskin virajlarda gövdesini kontrol altında tutuyor ve çizgisini korumakta zorlanmıyor. Arkadan itişli yapının verdiği sürüş karakteri de otomobilin ağırlığına rağmen daha canlı bir his oluşturuyor. Özellikle virajlı yollarda T10F’nin dengeli yapısı dikkat çekiyor. Direksiyon tepkileri yeterince net, gövde hareketleri ise kontrollü. Otomobil sürücüsüne elektrikli güç ünitesinin performansını hissettirirken bunu güven duygusunu zedeleyecek agresif bir karaktere dönüştürmüyor.

#12
Foto - Togg T10F’nin fişini çektim gerçek ortaya çıktı! Fastback model baştan aşağı değil dipten değişti!

Fren sistemi de yüksek ağırlığı yönetme konusunda başarılı. Hidrolik frenlerle rejeneratif frenleme arasındaki geçişte belirgin bir kopukluk hissedilmiyor. Fren pedalının dozajı tahmin edilebilir ve otomobilin ağırlığı düşünüldüğünde güven veren bir fren performansı sunuyor.

#13
Foto - Togg T10F’nin fişini çektim gerçek ortaya çıktı! Fastback model baştan aşağı değil dipten değişti!

Kabine geçtiğimizde T10F’nin teknoloji odaklı yaklaşımı devam ediyor. 41,3 inçlik geniş dijital ekran altyapısı otomobilin iç mekânındaki en baskın unsur. Orta konsolda yer alan konfor ekranı da temel fonksiyonlara erişimi kolaylaştırıyor. Ekranların büyüklüğü ilk anda dikkat çekse de kısa süreli kullanımın ardından sistemin genel düzenine alışmak zor değil.

#14
Foto - Togg T10F’nin fişini çektim gerçek ortaya çıktı! Fastback model baştan aşağı değil dipten değişti!

Fastback gövdenin arka yaşam alanını ne ölçüde etkileyeceği ilk bakışta merak edilen konulardan biri. Ancak T10F burada tasarım uğruna kullanılabilirlikten büyük bir ödün vermiyor. Arka bölümde sunulan yaşam alanı günlük kullanım ve uzun yolculuklar açısından yeterli.

#15
Foto - Togg T10F’nin fişini çektim gerçek ortaya çıktı! Fastback model baştan aşağı değil dipten değişti!

Bagaj tarafında ise fastback tasarımın önemli avantajlarından biri ortaya çıkıyor. Arka camla birlikte açılan geniş bagaj kapağı yükleme ağzını oldukça kullanışlı hale getiriyor. 505 litrelik bagaj hacmi de özellikle aile kullanımı düşünüldüğünde T10F’nin yalnızca tasarım odaklı bir otomobil olmadığını gösteriyor. Arka koltuklar yatırıldığında ise bu hacim 1350 litreye kadar çıkıyor.

#16
Foto - Togg T10F’nin fişini çektim gerçek ortaya çıktı! Fastback model baştan aşağı değil dipten değişti!

Kabinin genel sessizliği elektrikli otomobil karakterine uygun biçimde başarılı. Şehir içinde motor sesinin bulunmaması doğal olarak konforu artırıyor. Ancak hız yükseldikçe yan aynalar çevresinden gelen hafif rüzgâr sesi dikkatimi çekti.

#17
Foto - Togg T10F’nin fişini çektim gerçek ortaya çıktı! Fastback model baştan aşağı değil dipten değişti!

Çok rahatsız edici bir seviyede olmasa da genel kabin sessizliği bu kadar iyi olunca küçük aerodinamik sesler daha kolay fark ediliyor. Aynaların bulunduğu bölgede yapılacak bir iyileştirme, özellikle otoyol sürüşlerindeki sessizliği bir adım daha ileri taşıyabilir.

#18
Foto - Togg T10F’nin fişini çektim gerçek ortaya çıktı! Fastback model baştan aşağı değil dipten değişti!

T10F’de yaptığım incelemelerde eksikliğini gözlemlediğim konulardan biri de ısı pompası oldu. Elektrikli otomobillerde, özellikle soğuk havalarda kabin ısıtmasının enerji tüketimi ve buna bağlı olarak menzil üzerindeki etkisi yadsınamaz bir gerçek. Bu nedenle, uzun menzilli ve uzun yol karakterini öne çıkaran böyle bir versiyonda ısı pompasının standart donanım listesinde yer almasını beklerdim.

#19
Foto - Togg T10F’nin fişini çektim gerçek ortaya çıktı! Fastback model baştan aşağı değil dipten değişti!

Nitekim Togg mühendisleri, bu teknolojinin getireceği ek maliyet ve karmaşıklık yerine batarya kapasitesini yüksek tutarak menzil dengesini kurma yolunu seçmişler. Üretici kanadındaki bu stratejik tercihe rağmen, uzun otoyol sürüşlerinde ve zorlu kış şartlarında enerji verimliliğini optimize eden bu tür donanımların varlığı, elektrikli araç deneyimini her zaman bir adım yukarı taşıyor.

#20
Foto - Togg T10F’nin fişini çektim gerçek ortaya çıktı! Fastback model baştan aşağı değil dipten değişti!

T10F ile geçirdiğim sürede en çok dikkatimi çeken nokta, modelin Eylül 2025’te başlayan yolculuğunun henüz çok yeni olmasına rağmen teknik altyapısında önemli bir değişikliğe gidilmiş olmasıydı. Togg, ikinci modeli T10F’yi satışa sunduktan kısa süre sonra batarya tarafında yaptığı LFP hamlesiyle ürünü geliştirmeye devam ettiğini gösteriyor.

#21
Foto - Togg T10F’nin fişini çektim gerçek ortaya çıktı! Fastback model baştan aşağı değil dipten değişti!

Bu araç sadece bataryasını değil yerli sanayimizin elektrikli gelecekte kalıcı olma kararlılığını da yenilemiş durumda.

#22
Foto - Togg T10F’nin fişini çektim gerçek ortaya çıktı! Fastback model baştan aşağı değil dipten değişti!

Hem caddelerdeki asil fastback duruşuyla hem de tüketicisine sunduğu ödünsüz şarj özgürlüğü ve üst düzey viraj emniyetiyle T10F elektrikli otomobil pazarına rasyonel bir yatırım yapmak isteyenlerin hiç düşünmeden listesinin ilk sırasına yazması gereken olgunlaşmış milli bir güç olarak yollardaki süzülüşünü sürdürüyor.

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