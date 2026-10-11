Togg T10F’nin fişini çektim gerçek ortaya çıktı! Fastback model baştan aşağı değil dipten değişti!

T10F’de yaptığım incelemelerde eksikliğini gözlemlediğim konulardan biri de ısı pompası oldu. Elektrikli otomobillerde, özellikle soğuk havalarda kabin ısıtmasının enerji tüketimi ve buna bağlı olarak menzil üzerindeki etkisi yadsınamaz bir gerçek. Bu nedenle, uzun menzilli ve uzun yol karakterini öne çıkaran böyle bir versiyonda ısı pompasının standart donanım listesinde yer almasını beklerdim.