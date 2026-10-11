Togg T10F’nin fişini çektim gerçek ortaya çıktı! Fastback model baştan aşağı değil dipten değişti!
Togg’un fastback modeli T10F, kısa sayılabilecek yolculuğunun ardından önemli bir teknik değişimle yeniden sahnede. LFP batarya altyapısı, 160 kW’lık arkadan itişli elektrik motoru ve gelişmiş rejeneratif frenleme sistemiyle T10F V2 RWD Uzun Menzil’i gerçek yol koşullarında test ettim. Değişen batarya teknolojisinin sürüşe, verimliliğe ve uzun yol karakterine nasıl yansıdığını sizler için detaylı şekilde inceledim.