Hızlı atmasına neden olan atriyal fibrilasyonun... Kalbiniz düzensiz atıyorsa..

Atriyal fibrilasyonda kalbin kulakçıklarının düzenli kasılma özelliğini kaybettiğini belirten Prof. Dr. Aras, kalpte çok hızlı ancak düzensiz bir elektriksel aktivite oluştuğunu söyledi. Bu durumun hastalarda en sık çarpıntı ve düzensiz kalp atımı şeklinde hissedildiğini aktaran Prof. Dr. Aras, “Hastalar bize en çok ‘Kalbim düzensiz ve çok hızlı atıyor’ şeklinde geliyor. Bunun yanında nefes darlığı, çabuk yorulma, vücutta ödem ve bazen göğüs ağrısı da görülebiliyor” ifadelerini kullandı.