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Ekonomi
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Ürün bolluğu fiyata yansıdı: Kilogramı 3 liraya kadar düştü!

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Ürün bolluğu fiyata yansıdı: Kilogramı 3 liraya kadar düştü!

Karaman'da hasadı başlayan elmanın rekoltesi çok yüksek olunca kilogramı 3 TL'ye kadar düştü.

#1
Foto - Ürün bolluğu fiyata yansıdı: Kilogramı 3 liraya kadar düştü!

Türkiye’nin önemli elma üretim merkezlerinden Karaman’da hasat devam ederken, üretimdeki artış fiyatlara düşüş olarak yansıdı. Sezon başında dalında 25 liraya kadar alıcı bulan elmanın fiyatı 10 liraya kadar gerilerken, meyve suyu üretiminde değerlendirilen ıskarta elmanın kilogramı ise 3-5 liraya kadar düştü.

#2
Foto - Ürün bolluğu fiyata yansıdı: Kilogramı 3 liraya kadar düştü!

Kentte eylül ayının başında yazlık elma çeşitleriyle başlayan hasat, kışlık elmaların da toplanmasıyla sürüyor. Geçen yıl don olayları nedeniyle elma üretiminde yüzde 90’a yakın kayıp yaşanırken, bu yıl ürün miktarında bolluk görüldü. Rekoltenin beklentilerin üzerine çıkmasının öngörüldüğü Karaman’da fiyatlardaki gerileme, üreticilerin gelirleri konusunda endişeye yol açtı.

#3
Foto - Ürün bolluğu fiyata yansıdı: Kilogramı 3 liraya kadar düştü!

DALINDA 25 LİRADAN 10 LİRAYA GERİLEDİ Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, bu yıl elma üretiminde yüksek rekolte beklendiğini belirtti. Sezon başında 700-750 bin ton olarak tahmin edilen üretimin 800 bin tonun üzerine çıkabileceğini ifade eden Bayram, ürün bolluğunun fiyatları aşağı çektiğine dikkat çekti. Sezonun başlangıcında dalında 20-25 lira arasında alıcı bulan elmanın fiyatının, mevcut durumda kaliteye bağlı olarak 10 liraya kadar gerilediğini kaydeden Bayram, üretimdeki artışın piyasadaki fiyatlara etkisine işaret etti.

#4
Foto - Ürün bolluğu fiyata yansıdı: Kilogramı 3 liraya kadar düştü!

ISKARTA ELMANIN FİYATI 3 LİRAYA KADAR İNDİ Meyve suyu üretiminde kullanılan ıskarta elmalarda da fiyat düşüşü yaşandığını belirten Bayram, bu ürünlerin üreticiler açısından önemli bir gelir kalemi olduğunu vurguladı. Hasat sırasında ayrılan ıskarta elmaların satışından elde edilen gelirin, üretim ve işçilik giderlerinin karşılanmasına katkı sunduğunu dile getirdi.

#5
Foto - Ürün bolluğu fiyata yansıdı: Kilogramı 3 liraya kadar düştü!

Bayram'ın paylaştığı bilgilere göre, 2024 yılında 7-8 liradan, 2025 yılında ise 9-10 liradan satılan ıskarta elmanın fiyatı bu yıl 4-5 liraya kadar düştü. Bazı dönemlerde kilogram fiyatı 3 liraya kadar geriledi. Elma üreticilerinin zorlu bir sezon geçirdiğini belirten Bayram, rekoltenin yüksek olmasına karşın fiyatlardaki düşüşün üretici gelirlerini olumsuz etkilediğini kaydetti.

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