“Yeni Clio gönülleri fethedecek”

Renault, 15 milyon satış adedine ulaşan ikonik modeli Clio’nun beşinci nesli olan yeni Clio’nun Bursa’daki tanıtımı ile birlikte dünya prömiyeri Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleştiriyor.

Modern ve çarpıcı

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, Avrupa ve Türkiye’de segment lideri markanın ikon modeli yeni Clio’yu büyük bir heyecanla karşıladıklarını belirterek, “Daha modern ve çarpıcı dış tasarımının yanı sıra iç mekanda ilk bakışta fark edilen kalite ve B segmentinde ilk kez Clio’da kullanılacak bir üst segmente ait teknolojik donanımları ile yeni Clio, öncü olmaya devam ediyor” dedi. Berk Çağdaş, “Yeni Clio ile birlikte ürün gamına, sınıfında en iyi değerlere sahip yeni nesil üç farklı benzinli motor ekleniyor. Yeni Clio’nun global pazarlarda olduğu gibi Türkiye pazarında da başarılı satış grafiğini sürdüreceğinden hiç şüphemiz yok. Clio’ların en iyisi beşinci nesil Clio yine müşterilerin gönlünü fethedecek” diye konuştu.

En iyi özellikleri aldı

Renault Grubu Endüstriyel Tasarım Direktörü Laurens van den Acker da beşinci nesil Clio’nun, önceki nesil modellerin en iyi özelliklerini aldığını belirtti. Acker, şunları kaydetti: “Bir yandan önceki modelin genetiğine sadık kalırken, diğer yandan yeni modelin modernizmini ve şıklığını artırmaya karar verdik.”