2026 Dünya Kupası arkasındaki dev ekonomiyi gözler önüne seren yazı! Murat Ülker'den çok konuşulacak analiz!

Ünlü iş insanı Murat Ülker, 2026 Dünya Kupası'nın ardından kaleme aldığı analiz yazısında futbolun küresel ekonomideki yerini ve ticari boyutunu değerlendirdi.

Çoğunuz gibi ben de İspanya-Arjantin arasındaki dünya kupası finalini TV’den izledim. 2022 Katar’da yapılan finali ise yerinde izlemiş ve izlenimlerimi sizlerle paylaşmıştım. Bu kez İspanya iyi bir takım oyunuyla Arjantin’i 1-0 yendi ve kupanın sahibi oldu. Maçı izlerken aklıma başka bir şey takıldı. İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente 1961 doğumlu ve İspanyol. Arjantin Milli Takımı’nın teknik direktörü Lionel Scaloni de Arjantin’de yetişmiş bir futbol insanı. Sonra meraklandım bir de oyunculara baktım. Göçmen tanımını o ülkede doğmayıp futbol eğitimi de o ülkede almamış olmakla tanımlarsak; İspanya’da sadece 1 oyuncu (Aymeric Laporte) yurt dışında doğmuş, göçmen diyebiliriz. Diğer oyuncuların tamamı futbol eğitimlerini İspanya’da almışlar. Arjantin’de ise 26 oyuncunun sadece 2’si yabancı ülke doğumlu (Nico Paz ve Giuliano Simeone).

Final maçına gelene kadar sürekli futbolcuların göçmenliğinden söz edildi, bizim Milli takımda da teknik direktörümüz malum İtalyan. Oyuncularımızın 10’u Almanya, Hollanda, Avusturya ve İsveç’te doğup o ülkelerin kültürleri ile yetişmişler. Finaldeki tablodan başarı göçmenlerden gelmiyor sonucuna varabiliriz ama tabii İspanya ve Arjantin’in başarısının temelinde güçlü ve sürdürülebilir oyuncu geliştirme sistemleri var. İspanya, Arjantin hatta İngiltere, Fransa’nın futbolcu yetiştirme sistemlerini incelediğimizde altyapı akademilerinin antrenör yetiştiren, spor bilimi üreten, beslenme, veri analitiği, sağlık hizmetleri, psikolojik destek ve uzun dönemli yatırım gerektiren büyük bir ekosistem olduğunu görüyoruz. Artık bunu kabul etmeliyiz; modern futbolda oyuncu yetiştirmek lineer, teknik bir faaliyet değil, geniş bir ağ içi yönetim ve çok görevli performans geliştirme faaliyetidir.

Birkaç maçı yerinde izlediğim, eğlendiğim 2026 Dünya Kupası’nda bence bu yıl Amerika şov yaptı. Hatta turnuvayı birlikte düzenledikleri Meksika ve Kanada biraz ezildi. İlk kez 48 takımla düzenlenen turnuvada toplam 104 maçın 78’i ABD’de oynanırken, 13’ü Meksika’da 13’ü ise Kanada’da oynandı. FIFA’nın 9 milyar dolar gelir elde ettiği öngörülüyor. Yayın hakları tek başına bu gelirin yaklaşık %44’ünü oluştururken, biletleme ve ağırlama gelirleri %34, pazarlama hakları ise %20 pay alıyor.

Dünya kupasında her maçtaki 90 dakikalık mücadele, aslında bu dev organizasyonun yalnızca görünen yüzü. Perde arkasında milyarlarca dolarlık ekonomik faaliyet, küresel ölçekte pazarlama kampanyaları, uluslararası turizm hareketliliği, medya yatırımları ve teknoloji altyapıları aynı anda çalışıyor, sinerji oluşturuyor.

Dünya Kupası milyarlarca insanın dikkatini haftalar boyunca aynı olay etrafında toplayabilen ender küresel platformlardan biri. Bu ortak dikkat reklam gelirine, turizm harcamalarına, lisanslı ürün satışlarına, dijital içerik tüketimine ve marka değerine dönüşüyor. Anlayacağınız tüm kategorilerin Dünya Kupası iletişimine para harcamasının nedeni sadece futbol sevgisi değil, milyarlarca insanın aynı anda oluşan ortak dikkatine ulaşabilmek imkanı.

Dünya Kupası futbol camiasının yanında medya şirketleri, reklamverenler, teknoloji firmaları, havayolu şirketleri, oteller, restoranlar, perakendeciler ve şehir yönetimleri gibi çok sayıda sektörün aynı anda sorumluluk aldığı ve tabii nimetlendiği muazzam bir ekosistemdir. Ticaretten turizme, eğlence sektöründen şehir markalaşmasına kadar uzanan bu ekosistemi incelemek Dünya Kupası’nın neden artık yalnızca bir spor organizasyonu değil, küresel ekonominin en önemli platformlarından biri haline geldiğini daha iyi anlamamızı sağlıyor.

Her gün milyarlarca sosyal medya paylaşımı, video, reklam ve haber insanların dikkatini çekmeye çalışırken az sayıda olay dünyanın büyük bölümünü aynı anda tek bir konu etrafında toplayabiliyor. Dünya Kupası bunlardan biri. Bilgilerimize göre reklamın en etkili olduğu anlar, insanların dikkatinin dağılmadığı, ortak bir hikayeye odaklandığı anlardır.

Biz dahil sponsorlar yalnızca logolarını görünür kılmayı değil, bu ortak heyecanın bir parçası olmayı hedefler. Tüketiciler de artık maç izlerken aynı zamanda sosyal medyada içerik üretiyor, arkadaşlarıyla tartışıyor, forma satın alıyor, seyahat planlıyor ve tüm bunlar markalarla yeni temas noktaları oluşturuyor.

FIFA’nın verilerine göre 2022 Katar Dünya Kupası’nın kümülatif küresel televizyon erişimi yaklaşık 5 milyar kişi, final karşılaşması ise 1,5 milyardan fazla kişi olmuş (2). 2026’da ise kesin rakamlar açıklanmasa da bu rakamın 6 milyar olduğu belirtiliyor. Arjantin-İspanya maçını ise 1.8 milyar kişi izlemiş. (3) Böylesine büyük bir erişim, reklam ve pazarlama açısından dünyanın başka çok az organizasyonunda bulunuyor. Olimpiyat Oyunları, Super Bowl veya UEFA Şampiyonlar Ligi Finali büyük ilgi görse de süre, coğrafi yayılım ve küresel katılım açısından Dünya Kupası hala benzersiz bir konumda.

İşin ilginci bu sene ABD kapanış maçını ve törenini müzik ve eğlence ile birleştirerek Super Bowl kadar zirveye çıkardı ve adeta güç gösterisi yaptı. New Jersey’deki MetLife Stadı’nda Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS ve Coldplay’den Chris Martin sahne alırken, açılış bölümünde Jennifer Hudson, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger ve Post Malone gibi isimler yer aldı. Gösterinin kreatif koordinasyonunda ana ticari destek ise FIFA’nın resmi sponsorları olan Coca-Cola, Adidas, Visa, Qatar Airways, Aramco, Lenovo, AB InBev (Budweiser/Michelob Ultra), Bank of America ve diğer küresel ortaklardan geldi. FIFA bu gösteri nedeniyle her biletten 1 doları toplam 100 milyon doları Global Citizen Education Fund’ına bağışladığını açıkladı.

İlk kez ünlü lisanslı sporcu kartları markası Topps maç arası gösterisine sponsorluk yaptı. Gösterinin maliyetini resmen açıklamadı; ancak uluslararası medya organizasyonun prodüksiyon ölçeğinin, yüzlerce dansçı, ileri sahne teknolojisi ve küresel yayın altyapısıyla 50 milyon dolar düzeyinde olduğunu değerlendiriyor. Ayrıca Super Bowl geleneğinde olduğu gibi sanatçılara performans ücreti ödenmemiş sanatçılar görünürlük ve tanıtım değeri karşılığında sahne almışlar.

Dünya Kupası organizasyonun merkezinde FIFA vardır. Bu sene de hem Trump’ın baskısıyla ABD’li oyuncunun kartını iptal ettiği için hem de Arjantin’i hakemlerin kayırdığı düşünüldüğü için çok eleştirildi. “Fix It For Argentina” (Arjantin İçin Şike Yap) akrostişi çok gündeme geldi. Dünya Kupası’nın en değerli ürünü yayın hakları, ikinci büyük ticaret alanı sponsorluk. üçüncü gelir alanı ise lisanslı ürünler formalar, toplar, atkılar, maskotlar, kupanın minyatürleri, koleksiyon kartları, çıkartmalar ve çok sayıda hediyelik eşya FIFA veya millî takımların fikrî mülkiyet hakları kullanılarak üretiliyor. Böylece Dünya Kupası’nın ticareti, ev sahibi ülkenin mağazalarından dünyanın herhangi bir yerindeki tüketicinin telefonuna kadar uzanıyor.

Dünya Kupası ekonomisinde en hızlı büyüyen ticari alan bilet satışı ve kurumsal ağırlama olmuş. Katar 2022’de yaklaşık 3,18 milyon bilet satılmış, bilet gelirleri 686 milyon dolara, lüks localar, VIP salonları, kurumsal ağırlama paketleri ve özel izleme deneyimlerinden oluşan ağırlama gelirleri ise 243 milyon dolara ulaşmış.

2026 Dünya Kupası bu modeli tamamen yeni bir ölçeğe getirmiş. Turnuvanın 48 takıma, 104 maça ve 16 ev sahibi şehregenişlemesi, satılabilir bilet, VIP paket, loca, sponsorluk ve lisans ürünlerinin hacmini önemli ölçüde artırmış. FIFA’nın revize edilmiş bütçesine göre yalnızca bilet ve ağırlama gelirleri için 3,017 milyar dolarlık hedef var, bu rakam, sponsorluk gelir bütçesini (1,786 milyar dolar) açık biçimde geride bırakıyor.

FIFA, 2023–2026 ticari döngüsündeki toplam gelirinin yaklaşık 15 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bu rakam, başlangıçta öngörülen seviyenin oldukça üzerinde. FIFA yönetimi, bu artışın başlıca nedenleri arasında yüksek fiyatlı ağırlama paketleri, dinamik bilet fiyatlandırması ve resmî ikincil bilet pazarından elde edilen gelirleri gösteriyor. FIFA’nın resmi yeniden satış platformunda her işlemden hem alıcıdan hem de satıcıdan komisyon alması da gelirleri artıran yeni uygulamalardan biri olmuş.

Ağırlama programının ölçeği artık rekor düzeye ulaşmış. Turnuva sırasında 607 binden fazla ağırlama paketi satılmış final karşılaşmasında 16 binden fazla VIP misafir ağırlanmış ve program bugüne kadarki en büyük spor ağırlama organizasyonu olarak tanımlanıyor (5). Ben de o ağırlananlardan biriydim. Bende soru işareti oluşturan iki garip şeyi izah edeyim. Biri maçın sonunda FİFA’nın hediyesi olarak dağıtılan tavla oyunu setiydi. Tamamen zara, şansa dayanan zarla oynanan bence sporu baltalayan bir antik tembel oyununun bu şekilde desteklenmesi öne çıkarılması bence büyük bir gaftı. İkinci gaf ise Los Angeles’da üstü tamamen kapalı bir stadyumda oynana

Dünya Kupası’nın büyük ticaret hacmi tartışılmaz fakat bu hacmin kimler arasında ve ne ölçüde paylaşıldığı ayrı bir soru. FIFA, yayıncılar, küresel sponsorlar ve lisans sahipleri doğrudan gelir modellerine sahipken, ev sahibi şehirlerin ve yerel işletmelerin kazancı konumlarına, hazırlıklarına ve maliyetleri ne ölçüde kontrol edebildiklerine bağlıdır. Dünya Kupası herkese aynı miktarda kazandırmaz; fakat küresel ticaretin çok farklı aktörlerini birkaç hafta boyunca aynı ekosistemde buluşturma konusunda rakipsizdir.

Dünya Kupası eskiden ağırlıklı olarak televizyon ekranından izlenen bir etkinlikti. Bugün maç yayınları televizyonun yanında mobil uygulamalar, dijital yayın platformları, kısa video servisleri ve sosyal medya içerikleriyle genişleyen çok ekranlı bir deneyime dönüşmüştür. Bir karşılaşma yalnızca 90 dakikalık canlı yayınla gelir üretmiyor maç öncesi programlar, özetler, oyuncu görüntüleri, veri analizleri, sosyal medya klipleri ve kullanıcıların oluşturduğu içeriklerle günlerce dolaşımda kalıyor. Böylece tek bir maçın ticari ömrü uzuyor, markaların taraftara ulaşabileceği temas noktaları çoğalıyor.

Sponsorluk modeli de benzer biçimde değişti. Bir zamanlar Dünya Kupası sponsorluğu büyük ölçüde saha kenarında logo göstermek ve televizyon reklamı vermek anlamına geliyordu. Bugün biz sponsorlar bilet kampanyalarından ödeme sistemlerine, taraftar alanlarından dijital oyunlara, sadakat programlarından kişiselleştirilmiş içeriklere kadar organizasyonun farklı aşamalarında yer alıyoruz. Bu sene FIFA, 2026 Dünya Kupası için sunduğu küresel sponsorluk paketlerinin turnuva başlamadan önce tamamen satıldığını açıkladı. Bu durum, şirketlerin Dünya Kupası’nı bir reklam mecrasından çok müşteriye ulaşmak, veri toplamak, satış geliştirmek ve marka deneyimi platformu olarak gördüklerini ortaya koyuyor.

Dünya Kupası’nın ticari ekosistemine katılan şirketlerin çeşitlenmesi de bu dönüşümün göstergesi oldu. Geleneksel spor giyimi, içecek, otomotiv ve finans markalarının yanına konaklama, teslimat, bulut bilişim, yapay zeka ve tüketici elektroniği şirketleri eklendi.

FIFA ile Dünya Ticaret Örgütü’nün desteğiyle hazırlanan sosyoekonomik etki analizinde 2026 Dünya Kupası’nın dünya çapında 80,1 milyar dolara kadar ekonomik üretim oluşturabileceği, küresel gayrisafi yurt içi hasılaya 40,9 milyar dolar katkıda bulunabileceği ve yaklaşık 824 bin tam zamanlı işe eşdeğer istihdamı destekleyebileceği tahmin edilmiş (8). Ancak bu rakamların gerçekleşmiş kazançlar değil, ekonomik modellemelere dayanan öngörüler olduğunu unutmamak gerekir. Brüt ekonomik hareketlilik ile net toplumsal kazanç aynı şey değil.

Turizm

2026 Dünya Kupası’nda ev sahibi ABD, Kanada ve Meksika sadece stadyumlarını değil, şehirlerini, yaşam tarzlarını ve gelecek vizyonlarını da dünyaya sergilediler. Bu nedenle Dünya Kupası’nın en büyük kazananlarından biri sadece kupayı kaldıran takım değil, kendini başarıyla pazarlayan ev sahibi ülke.

Sosyal medya çağında artık insanlar önce bir yeri ekranda görüyor, sonra gitmeye karar veriyor. Dünya Kupası bu nedenle yalnızca bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda dünyanın en büyük destinasyon pazarlama platformlarından biri. Özellikle 2026 Dünya Kupası’nın ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenmesi, tek seyahatte birden fazla ülkeyi ziyaret edebilme imkânı sunduğu için klasik spor turizminin ötesinde yeni bir hareketlilik yarattı. Bu nedenle Dünya Kupası artık yalnızca “maç turizmi” değil, çok duraklı uluslararası seyahatin de önemli bir itici gücü haline geliyor.

Airbnb’nin FIFA ile yaptığı çok turnuvalı ortaklık dikkat çekici örneklerinden biri. Deloitte tarafından ortaklık kapsamında hazırlanan tahmine göre, Dünya Kupası süresince Airbnb üzerinden yapılacak konaklamaların 16 ev sahibi şehrin ekonomilerine 3,6 milyar dolar katkı sağladığı ve ev sahiplerine 210 milyon dolara kadar gelir yarattığı öngörülüyor. Bu örnek, turnuva ekonomisinin artık yalnızca oteller ve seyahat acenteleri üzerinden işlemediğini; platform ekonomisinin de Dünya Kupası ticaretinin merkezine yerleştiğini gösteriyor.

Yine Deloitte’in analizlerine göre turnuva milyonlarca uluslararası ziyaretçiyi Kuzey Amerika’ya çekmiş ve yalnızca Kanada ekonomisinde milyarlarca Kanada dolarlık ekonomik hareketlilik oluşturmuş.

Dünya Kupası boyunca New York/New Jersey, Los Angeles, Dallas, Miami, Seattle, San Francisco Bay Area, Atlanta, Boston, Philadelphia, Houston, Kansas City, Guadalajara, Monterrey, Mexico City, Toronto ve Vancouver milyarlarca televizyon izleyicisinin karşısına çıktı. Maç öncesi yayınlarda görülen gökdelenler, müzeler, doğal güzellikler, kültürel etkinlikler ve gastronomi sahneleri yalnızca görsel zenginlik sunmadı aynı zamanda şehirlerin gelecekteki turistlerine, yatırımcılarına, uluslararası öğrencilere ve küresel şirketlere yönelik bir tanıtım kampanyası oldu.

Son yıllardaki araştırmalar, spor organizasyonun mirasın kendiliğinden oluşmadığını gösteriyor. Başarılı sonuçlar elde eden şehirler, turnuvaları daha geniş bir kalkınma planının parçası haline getiren şehirler olmuş. Barselona’nın 1992 Olimpiyatları sonrasında yaşadığı dönüşüm veya Londra’nın 2012 sonrasında oluşturduğu yeni kentsel gelişim modeli bunun en bilinen örnekleri arasındadır. Dünya Kupası da benzer biçimde büyük katkı ürettiğini düşünüyorum.

Futboldan Daha Büyüğü: Eğlence

Z kuşağı ve Alfa kuşağı sporu yalnızca televizyon ekranından takip etmiyor. Maçtan önce TikTok videolarını izliyor, maç sırasında sosyal medyada yorum yapıyor, devre arasında YouTube analizlerini takip ediyor, maç bittikten sonra ise özet görüntüler, oyuncu röportajları ve kısa videolarla turnuvayı yaşamaya devam ediyor. Böylece futbol karşılaşması tek başına tüketilen bir ürün olmaktan çıkıp günlerce devam eden dijital bir deneyime dönüşüyor.

Bu nedenle bence FIFA’nın rakibi artık yalnızca UEFA ya da diğer spor organizasyonları değil. Aynı zamanda Netflix, Disney+, YouTube, TikTok, Twitch, Spotify ve video oyunları da insanların zamanları için rekabet ediyor. “Boş zaman” diyemiyorum çünkü bunlar artık boş zaman olarak görülmüyor.

Turnuva süresince düzenlenen FIFA Fan Festival etkinlikleri futbolun eğlenceye dönüşümünün güzel bir örneği. Ev sahibi şehirlerde kurulan dev taraftar alanlarında konserler, gastronomi etkinlikleri, çocuk aktiviteleri, sponsor deneyimleri ve canlı maç yayınları bir araya getiriliyor. Maça bileti olmayan milyonlarca kişi de böylece Dünya Kupası atmosferini yaşayabiliyor. Böylece ekonomik değer yalnızca stadyumların içinde değil, şehir meydanlarında, alışveriş bölgelerinde ve eğlence alanlarında da üretiliyor.

Müzik de Dünya Kupası’nın önemli gelir ve etki alanlarından biri haline geldi. Resmi turnuva şarkıları yüz milyonlarca kez dinleniyor, açılış ve kapanış gösterileri küresel izleyiciye ulaşıyor, sanatçılar turnuvanın uluslararası görünürlüğünden yararlanıyor. 2010’daki Waka Waka, 2018’deki Live It Up veya diğer resmî turnuva şarkıları, futbolun sınırlarını aşarak popüler kültürün bir parçası haline gelen şarkılar. Katar 2022’de Hayya Hayya, Arhbo, Light the Sky ve BTS üyesi Jung Kook’un seslendirdiği Dreamers gibi eserler, YouTube ve müzik platformlarında yüz milyonlarca kez dinlenerek turnuvanın küresel görünürlüğünü artırmıştır.

2026 Dünya Kupası bu süreci yeni bir aşamaya taşıdı. Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber gibi dünya yıldızlarının sahne almasıyla Dünya Kupası yalnızca futbolun değil, müzik ve eğlence endüstrisinin de en önemli canlı yayın etkinliklerinden biri haline geldi. Müzik artık yalnızca törensel bir unsur değil sponsorluk gelirlerini artıran, sosyal medya etkileşimini büyüten, dijital platformlarda milyonlarca yeni kullanıcıya ulaşan ve Dünya Kupası markasının küresel değerini güçlendiren bağımsız bir ekonomik varlık haline geldi. Dünya Kupası artık yalnızca futbol yıldızları değil, müzisyenler, içerik üreticileri ve eğlence markaları için de küresel bir vitrin oluşturuyor.

Video oyunları da bu ekosistemin önemli bir parçası oldu. EA Sports FC gibi futbol oyunları, turnuva dönemlerinde özel içerikler sunarken, milyonlarca oyuncu Dünya Kupası’nı sanal ortamda yeniden yaşıyor. E-spor yayınları, canlı yayın platformları ve çevrimiçi turnuvalar sayesinde futbolun ekonomik değeri fiziksel sahaların dışına taşınıyor. Spor ile dijital eğlence arasındaki sınırlar giderek belirsizleşiyor.

Sosyal medya ise Dünya Kupası’nın etkisini katlayan en önemli unsurlardan biri. FIFA’nın dijital platformları ve millî takımların hesapları turnuva boyunca milyarlarca görüntülenme elde ediyor. Oyuncuların attığı bir gol, birkaç dakika içinde dünyanın dört bir yanında milyonlarca kez paylaşılabiliyor; taraftarların ürettiği içerikler, resmî yayınların erişimini daha da büyütüyor. Böylece turnuvanın pazarlaması yalnızca FIFA tarafından değil, milyarlarca kullanıcı tarafından gönüllü olarak yapılıyor. Pazarlama literatüründe buna katılımcı kültür (participatory culture) ve kullanıcı tarafından üretilen içerik (user generated content) deniliyor ve başarı metriği olarak kullanılıyor.

Aynı Anda Üç Farklı Sponsorluk Ekosistemi

En üst basamakta FIFA’nın resmi ortakları yer alır. Adidas, Coca-Cola, Visa, Hyundai-Kia, Qatar Airways, Aramco, Lenovo gibi şirketler yalnızca Dünya Kupası’nı değil, FIFA’nın bütün organizasyonlarını kapsayan küresel haklara sahiptir. Bunun altında ise Bank of America, McDonald’s, Lay’s, Hisense, AB InBev (Budweiser/Michelob Ultra), Airbnb, DoorDash, Verizon, Diageo gibi 2026 Dünya Kupası’na özel sponsorlar vardı. Bu şirketler milyarlarca insanın izlediği ortak bir sahneye çıkmak için büyük bedeller ödediler.

Ortada her milli takım kendi ticari ekosistemini oluşturur. Adidas Almanya’yı giydirirken Nike Brezilya’yı, Puma Portekiz’i veya Fas’ı, Castore İngiltere’yi, New Balance Kosta Rika’yı temsil edebilir. Aynı durum finans, otomotiv, telekomünikasyon ve gıda sektörlerinde de görülür. Arjantin Milli Takımı’nın Coca-Cola, YPF, Binance, Betsson veya yerel bankalarla yaptığı anlaşmaların amacı FIFA’yı değil, doğrudan Arjantin taraftarını hedefler. Fransa’nın, Brezilya’nın veya Japonya’nın sponsor portföyleri de birbirinden tamamen farklıdır. Böylece Dünya Kupası tek bir sponsorluk pazarı değil, 48 ayrı milli takımın oluşturduğu 48 farklı ekosistemini aynı anda çalıştırdı.

Bu nedenle final maçında aslında yalnızca iki takım değil, onların sponsorları da karşı karşıya gelir. Bir tarafta Nike’ın, diğer tarafta Adidas’ın olması; bir tarafta Visa’nın, diğer tarafta farklı ödeme sistemlerinin görünmesi tesadüf değildir.

Ve en uçtaki sponsorluk savaşı futbolcular üzerinden yürür. Kylian Mbappé, Lionel Messi, Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Erling Haaland veya Arda Güler yalnızca milli takımlarını temsil etmez; aynı zamanda Nike, Adidas, Louis Vuitton, Pepsi, Gatorade, EA Sports, TAG Heuer ve daha birçok markanın küresel elçileri olur. Bu turnuvada da gördük bir futbolcunun attığı gol, sponsoru olan markanın sosyal medya hesabında saniyeler içinde reklam kampanyasına dönüştü.Bu nedenle Dünya Kupası’nda bazen oyuncuların marka değeri, milli takımın marka değerinden bile yüksek hale gelir.

İşin ilginç tarafı, Dünya Kupası’ndan kazananlar yalnızca resmi sponsorlar değil. Resmi sponsor olmadığı halde turnuvanın yarattığı ilgiden yararlanmaya çalışan yüzlerce şirket oluyor. Pazarlama literatüründe buna ambush marketing (sinsi pazarlama) denir. Nike’ın uzun yıllar FIFA sponsoru olmamasına rağmen Dünya Kupaları boyunca en çok konuşulan markalardan biri olması bunun klasik örneklerinden biri. Resmî haklar çok değerlidir ancak yaratıcılık bazen sponsorluk bütçesinden daha etkili olabiliyor. Bu nedenle FIFA, sponsor haklarını koruyabilmek için ev sahibi ülkelerle birlikte çok sıkı fikri mülkiyet ve marka koruma programları yürütüyor. (12).

Teknoloji

2026 Dünya Kupası bugüne kadar gerçekleştirilen en teknolojik Dünya Kupası olma iddiasını taşıyor. FIFA’nın bu turnuvadaki hedefi sanırım artık yalnızca iyi bir turnuva düzenlemek değil yapay zeka, veri analitiği, sensör teknolojileri, bulut bilişim ve dijital taraftar deneyimini aynı organizasyonda buluşturarak geleceğin spor etkinliğinin nasıl görüneceğini göstermektir. Bu nedenle 2026 Dünya Kupasının, futbol kadar teknolojinin de vitrini hâline geldiğini düşünüyorum. (13).

Turnuvanın 16 ev sahibi şehrinin büyük bölümü, dünyanın en gelişmiş teknoloji şirketlerinin faaliyet gösterdiği bölgelerde yer alıyor. Seattle, Microsoft ve Amazon’un, San Francisco Körfez Bölgesi, Apple, Google, Nvidia, OpenAI ve Meta’nın, Dallas ve Austin, yarı iletken ve veri merkezi yatırımlarının, Atlanta ise küresel telekomünikasyon ve medya altyapısının merkezleri. Dünya Kupası yalnızca futbolu değil, Kuzey Amerika’nın teknoloji ekosistemini de dünyaya sergileyen dev bir gösteriye dönüştü.

Bu nedenle FIFA’nın en dikkat çekici yeni ortaklarından birinin Lenovo olması şaşırtıcı değil. Lenovo, 2026 Dünya Kupası’nın resmî teknoloji ortağı olarak turnuvanın dijital altyapısını, yapay zeka uygulamalarını ve yayın teknolojilerini destekliyor. FIFA ile birlikte geliştirilen sistemler yalnızca operasyonları hızlandırmayı değil, taraftar deneyimini de değiştirmeyi amaçlıyor (14).

2026 Dünya Kupası’nın en önemli yeniliklerinden biri Football AI Pro adlı yapay zeka analiz platformu. Daha önce gelişmiş veri analizine yalnızca zengin federasyonlar erişebilirken, FIFA bu sistemi turnuvaya katılan 48 ülkenin tamamına açmış. Böylece küçük futbol ülkeleri de büyük futbol ekonomileriyle aynı analiz araçlarını kullanabilmiş. Yapay zeka artık yalnızca hakemlere yardımcı olan bir teknoloji değil; teknik direktörlerin taktik hazırlığında, oyuncu performans analizinde ve maç sonrası değerlendirmelerinde kullanılan stratejik bir araç haline gelmiş (15).

Hakem teknolojileri de yeni bir aşamaya geçmiş. Yarı otomatik ofsayt sistemi artık çok daha gelişmiş optik takip kameraları ve sensör destekli top teknolojisiyle birlikte çalışıyor. Topun içine yerleştirilen hareket sensörü, oyuncunun topa temas ettiği anı milisaniye hassasiyetiyle belirleyebiliyor, stadyuma yerleştirilen çok sayıda optik kamera ise hem topu hem de futbolcuları üç boyutlu olarak izleyebiliyor. Böylece ofsayt kararları daha hızlı ve daha tutarlı verilebiliyor (16).

FIFA’nın en dikkat çekici yeniliklerinden biri de üç boyutlu oyuncu avatarları oldu. Turnuva öncesinde bütün futbolcular birkaç saniye içinde dijital olarak tarandı ve her oyuncunun fiziksel özelliklerini yansıtan üç boyutlu modeli oluşturuldu. Bu modeller yalnızca hakem kararlarını desteklemek için değil, televizyon yayınlarında ofsayt pozisyonlarını çok daha anlaşılır biçimde gösterebilmek amacıyla da kullanıldı. Böylece yapay zeka yalnızca karar verme sürecini değil, izleme deneyimini de geliştirdi (17).

Teknolojik dönüşüm saha ile sınırlı değil. 2026 Dünya Kupası boyunca taraftarların dijital deneyimi de yeniden tasarlanmış. FIFA Fan ID sistemi sayesinde taraftarlar tek bir dijital kimlikle biletlerine, kişiselleştirilmiş içeriklere, resmî ürünlere ve çeşitli ödül programlarına erişebildiler. Fiziksel kart ile akıllı telefonun birlikte çalıştığı bu sistem, Dünya Kupası’nı yalnızca stadyum içinde değil, dijital ortamda da sürekli yaşayan bir deneyime dönüştürdü (18).

Sonuç

2026 Dünya Kupası yeni bir dönemi temsil ediyor. ABD turnuvaya ev sahipliği yapmaktaki amacın artık yalnızca büyük stadyumlar yapmak değil mevcut altyapıyı akıllı teknolojilerle güçlendirmek, şehirleri küresel ölçekte görünür kılmak ve organizasyonu uzun vadeli ekonomik kalkınmanın bir parçası hâline getirmek olması gerektiğini çok net ortaya koydu. Kendilerinin ve şehirlerinin marka değerlerini doğru yöneten ülkeler, Dünya Kupası’nın gerçek kazananları oluyor.

2026 Dünya Kupası finali, futbol ile lüks tüketim, sinema ve eğlence endüstrisinin nasıl bütünleştiğini gösteren iyi bir örnek oldu. Kupa, tenis yıldızı Carlos Alcaraz ile oyuncu Hoyeon tarafından, turnuvanın resmî tedarikçisi Louis Vuitton’un özel tasarladığı ikonik bavul içinde sahaya getirildi. Daha önce Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamış Andrés Iniesta ve Mario Kempes kupayı görünür kıldı. Tom Cruise final öncesinde yaptığı konuşmayla turnuvanın küresel birlik ve ilham mesajını verdi. Louis Vuitton’un saha içindeki görünürlüğü ve özel tasarım kupa sandığı, markanın dünya çapındaki tanıtımının önemli bir parçası olurken; final seremonisi, spor, moda, sinema ve eğlence sektörlerini tek bir küresel gösteride buluşturdu. Böylece Dünya Kupası, yalnızca bir futbol organizasyonu değil, lüks markaların ve küresel eğlence endüstrisinin en prestijli pazarlama platformlarından biri hâline geldi. Kupayı İspanya kaldırdı ama bu organizasyondan en büyük kazancı şehirlerini markalaştıran ülkeler, dikkat ekonomisinin önemini anlayan şirketler, teknolojiyi doğru kullanan kurumlar ve uzun vadeli düşünebilen liderler elde etti.

2026 Dünya Kupası finalinde seremoni yalnızca maç öncesi ve devre arası gösterileriyle sınırlı kalmadı. Millî marşlar da görsel ve müzikal bir prodüksiyonun parçası olarak yeniden tasarlanmıştı. Arjantin Millî Marşı’nı pop yıldızı María Becerra seslendirirken, İspanya’nın La Marcha Real marşı trombon sanatçısı Inda Bonet ve Spanish Brass topluluğu tarafından canlı olarak icra edildi. Işık gösterileri, koreografi ve stadyum görselleriyle desteklenen bu bölüm, geleneksel millî marş seremonisini küresel bir televizyon şovuna dönüştürdü. Böylece FIFA, maç öncesindeki her dakikayı hem yayın değeri hem de sponsorluk açısından gelir üreten bir medya içeriği olarak değerlendiren yeni eğlence modelini daha da güçlendirmiş oldu.

Dünya Kupası bize yalnızca futbolun nasıl oynandığını göstermiyor. Geleceğin ekonomisinin, rekabetinin ve liderliğinin nasıl şekilleneceğine ışık tutuyor. Bu yüzden ben Dünya Kupası’nı izlerken gözüm yalnızca topta değil topun etrafında dönen büyük ekosistemde. Gözümün gördüğünü sizle de paylaşmak istedim. 2030’da Dünya Kupası ana ev sahipleri İspanya, Portekiz ve Fas. Turnuvanın 100. yılı anısına açılış niteliğindeki üç maç ise Uruguay, Arjantin ve Paraguay’da oynanacak. Böylece Dünya Kupası ilk kez üç kıta ve altı ülkede düzenlenecek.