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Ekonomi Yeni çeyrekte yeni rekor mu? e-ticaret ne ticaret ama!
Ekonomi

Yeni çeyrekte yeni rekor mu? e-ticaret ne ticaret ama!

Yeniakit Publisher
2023-10-13 16:06:00 - 2023-10-13 16:08:34
Yeni çeyrekte yeni rekor mu? e-ticaret ne ticaret ama!

Yılın son çeyreğinde e-ticaretin hızlanması hatta kampanyalara start verilmesiyle yeni rekorlara kapı aralanması bekleniyor. İşte sektöre yönelik beklentiler:

Yıl boyunca e-ticarette en yüksek ciroya ulaşılan çeyrek dilime girdik. Ekim ayından başlayıp yıl sonuna kadar devam eden 3 aylık süreç, e-ticaret sektörünün kampanya ve indirim çılgınlığı dönemi olarak da biliniyor. Okul dönemi kampanyaları, Adeta bir alışveriş sezonuna dönüşen son çeyrekte bu yıl sektörün beklentisi yüksek.

800 milyar lirayı görmüştü

Geçtiğimiz yıl toplamı 800 milyar TL’ye ulaşan yıllık e-ticaret hacminin 270 milyara TL’ye yakın kısmının son çeyrekte gerçekleştiğine işaret eden TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu CEO’su Cenk Çiğdemli, “Bu yıl e-ticaret sektörünün toplam son çeyrek ciro rakamının en az 650 milyar TL olmasını bekliyoruz. Sipariş adedinin de geçen yıldan yola çıkarak bir kıyas yaptığımızda en az 1,5 milyar adet olacağını söyleyebiliriz.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, e-ticaret sektörü 2023 yılında 2 milyon yeni müşteri daha kazandı. Bu durumda işlem adetlerinin 1,5 milyardan da fazla olabileceğini tahmin ediyorum” dedi.

Dünyada üçüncü sıradayız

Çiğdemli “İstanbul Ticaret Odası'nın yayınladığı e-ticaret raporuna göre Türkiye dünyada e-ticaret büyüme hızında 3. sırada yer alıyor. Zorlaşan ekonomik koşullar büyüme hızını daraltıyor olsa da haftada en az bir kez e-ticaret alışverişi yapan internet kullanıcılarının oranına göre Türkiye, yüzde 64,6 ile dünyada Tayland (yüzde 66,8) ve Güney Kore'den (yüzde 65,6) sonra üçüncü sırada geliyor.

Son çeyrekte bu stokları eritmek için benzeri görülmemiş indirim kampanyaları yapılacak. Bu da ciro ve adetsel bazda e-ticaret sektörü son çeyrek rakamlarını yukarı yönlü olarak etkileyecektir.” dedi.
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