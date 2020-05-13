  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yeni Çamlıca kulesinde yangın paniği

İstanbul’da yeni Çamlıca kulesinde dumanlar yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 10:30:25 -
Yeni Çamlıca kulesinde yangın paniği

İstanbul’da yeni Çamlıca kulesinde dumanlar yükseldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.



İstanbul’da yeni Çamlıca kulesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuleden duman yükseldiği görüldü. Kulede çıkan cep telefonu kameralarına yansıdı. Dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Yangın koşa sürede kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.



Yangını gören bir vatandaş, “ Sabah saat dokuza beş kala kulede dumanlar yükselmeye başladı. Hemen itfaiye ekipleri haber verdik. Başlarda hafif bir duman vardı. Küçük bir alev görünüyordu. İtfaiye gelmeden çalışan işçiler müdahale etti. İtfaiye gelince tamamen söndü. Şu an hiçbir şey kalmadı” diye konuştu.



Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde Kulenin orta bölümünde bulunan anten kısmında dumanların yükseldiği görülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı