Yeni büyükelçiler belli oldu

Dışişleri Bakanlığı’nda merakla beklenen büyükelçi kararnamesi belli olmaya başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu sabahtan itibaren yeni büyükelçilere görev yerlerini bildirmeye başladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi’nden önce Dıışişleri Müsteşarı olarak görev yapan Büyükelçi Ümit Yalçın Türkiye’nin yeni Londra Büyükelçisi oldu. Faruk Kaymakçı’nın Dışişleri Bakan Yardımcılığı’na atanması üzerine boşalan Türkiye’nin Brüksel’deki AB Daimi Temsilciliği’ne Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden önce AB’den sorumlu Müsteşar Yardımcısı olan Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay atandı.

Bir diğer kritik başkent olan Moskova’ya da Konsolosluk Genel Müdürü eski Kiev Büyükelçisi Mehmet Samsar getirildi. Atina’ya da Kıbrıs Dairesi’nden Büyükelçi Burak Özügergin atandı.

Cihat Erginay Madrid, Mustafa Pulak Prag, Ümit Yardım Viyana, Murat Ateş Brazil, Korhan Karakoç Canberra (Avustralya), Füsun Aramaz Bükreş büyükelçileri oldu. Kaan Esener de Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği’ne atandı. Çavuşoğlu’nun büyükelçi atamalarını duyurmaya devam ettiği başta Afrika ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye yeni büyükelçiler atanacağı bildirildi.

NATO’YA DA YENİ İSİM

NATO Daimi Temsilciliği’ne de geçmişte Afganistan’da görev yapmış Basat Öztürk atandı. Murat Başçeri- Lefkoşa, Songül Uzan- Podgorica (Karadağ), Vural Altay- Buenos Aires, Tuğrul Biltekin- Ouba, Serhat Akser- Libya, İnci Ersoy -Paraguay, Yonca Özçeri- Abidjan, Onur Özçeri- Kotonu, Lale Ülker- Lisbon, Yağmur Güldere- Kiev, Kerek Uras- Ottowa, Fazlı Çorman- Oslo, Murat Onar-- Bamako, Sadık Arslan- BM Cenevre, Alp Ay- Luanda, Özlem Ulueren- Akra, Yaprak Alp-Adis Ababa, Kerem Alp- Kampala, Gökhan Turan -Vilnius, Çağrı Sokar- Kosova, Ali Rıza Özcoşkun-Lima büyükelçileri oldu.