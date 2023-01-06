Yeni bölümüyle ekrana geliyor! Ömer'e adım adım büyük şok: Teşkilat 60.bölüm fragmanı yayınlandı

Teşkilat’ın yeni bölümünde neler olacak:

Hartley, planını başarmış fakat büyük bir bedel ödemek zorunda kalmıştır. Celine’in vurulmadan önce Ömer’in istihbaratçı olduğunu öğrenmesi üzerine karargah diken üstündedir. Ekip, eylemi gerçekleştirenlerin peşine düşer. Korkut’un ise Helen’e yakınlaşmak için girdiği yol, onu tanıdığı birisiyle karşılaştırır.

Diğer yandan Efkar, geçmişten gelen düşmanına dair bir bilgi edinir. Ömer ve Zehra arasındaki yakınlaşma giderek farklı bir boyuta ulaşırken Hartley'le görüşmeye giden Ömer ise adım adım tehlikeye ilerler.

Yönetmenliğini Burak Arlıel’in yaptığı Teşkilat’ın oyuncu kadrosunda;

Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Ergün Metin, Seren Deniz, Yunus Narin, Atılay Uluışık, Cansu Büşra Tuman, Ebru Nil Aydın, Hande Dilan Hancı, Ela Naz Koçak rol alıyor.

‘Teşkilat’, yeni bölümüyle Pazar akşamı TRT 1’de…