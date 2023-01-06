  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Yeni bölümüyle ekrana geliyor! Ömer'e adım adım büyük şok: Teşkilat 60.bölüm fragmanı yayınlandı
Medya

Yeni bölümüyle ekrana geliyor! Ömer'e adım adım büyük şok: Teşkilat 60.bölüm fragmanı yayınlandı

TRT 1’de yayınlanan, her hafta milyonları ekran başına kilitleyen ‘Teşkilat’ 8 Ocak Pazar akşamı altmışıncı bölümüyle ekrana gelecek. Ömer, adım adım tehlikeye yaklaşıyor…Teşkilat 60.bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı

Yeniakit Publisher
2023-01-06 12:34:00 - 2023-01-06 12:36:46
Yeni bölümüyle ekrana geliyor! Ömer'e adım adım büyük şok: Teşkilat 60.bölüm fragmanı yayınlandı

Teşkilat’ın yeni bölümünde neler olacak:

Hartley, planını başarmış fakat büyük bir bedel ödemek zorunda kalmıştır. Celine’in vurulmadan önce Ömer’in istihbaratçı olduğunu öğrenmesi üzerine karargah diken üstündedir. Ekip, eylemi gerçekleştirenlerin peşine düşer. Korkut’un ise Helen’e yakınlaşmak için girdiği yol, onu tanıdığı birisiyle karşılaştırır.

Diğer yandan Efkar, geçmişten gelen düşmanına dair bir bilgi edinir. Ömer ve Zehra arasındaki yakınlaşma giderek farklı bir boyuta ulaşırken Hartley'le görüşmeye giden Ömer ise adım adım tehlikeye ilerler.

Yönetmenliğini Burak Arlıel’in yaptığı Teşkilat’ın oyuncu kadrosunda;

Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Ergün Metin, Seren Deniz, Yunus Narin, Atılay Uluışık, Cansu Büşra Tuman, Ebru Nil Aydın, Hande Dilan Hancı, Ela Naz Koçak rol alıyor.

‘Teşkilat’, yeni bölümüyle Pazar akşamı TRT 1’de…

'Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları' Şakir Zümre’nin Hikayesi TRT Belgesel’de! Bir ilke daha imza atıyor
'Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları' Şakir Zümre’nin Hikayesi TRT Belgesel’de! Bir ilke daha imza atıyor

Medya

'Savunma Sanayiinin Yalnız Dehaları' Şakir Zümre’nin Hikayesi TRT Belgesel’de! Bir ilke daha imza atıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23