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Yeniakit Publisher
Bursa'da faciadan dönüldü Asırlık çınar zamana daha fazla direnemedi
IHA Giriş Tarihi:

Bursa'da faciadan dönüldü Asırlık çınar zamana daha fazla direnemedi

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde tarihi çınar ağacının kökünden koparak yola devrilmesi sonucu Yalova Caddesi trafiğe kapandı.

#1
Foto - Bursa'da faciadan dönüldü Asırlık çınar zamana daha fazla direnemedi

Bir otomobilde maddi hasar meydana gelen olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

#2
Foto - Bursa'da faciadan dönüldü Asırlık çınar zamana daha fazla direnemedi

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.

#3
Foto - Bursa'da faciadan dönüldü Asırlık çınar zamana daha fazla direnemedi

İlçe merkezinin en işlek noktalarından biri olan Yalova Caddesi üzerinde bulunan tarihi bir çınar ağacı, henüz belirlenemeyen bir nedenle kökünden sökülerek aniden yola devrildi.

#4
Foto - Bursa'da faciadan dönüldü Asırlık çınar zamana daha fazla direnemedi

Günün yoğun saatlerinde meydana gelen olayda, devrilen asırlık çınar ağacı Yalova Caddesi’ni tamamen trafiğe kapattı.

#5
Foto - Bursa'da faciadan dönüldü Asırlık çınar zamana daha fazla direnemedi

Ağacın gövdesi ve dev dalları, cadde üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin üzerine isabet ederek maddi hasara yol açtı.

#6
Foto - Bursa'da faciadan dönüldü Asırlık çınar zamana daha fazla direnemedi

Olay anında caddeden yoğun bir yaya veya araç geçişinin olmaması ise muhtemel bir facianın önüne geçti.

#7
Foto - Bursa'da faciadan dönüldü Asırlık çınar zamana daha fazla direnemedi

Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

#8
Foto - Bursa'da faciadan dönüldü Asırlık çınar zamana daha fazla direnemedi

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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