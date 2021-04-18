Yeni bölümde Maraşlı ve Necati yüzleşiyor

Büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin yeni bölümünde izleyenlerin haftalardır beklediği Maraşlı ve Necati’nin yüzleşmesi ekrana geliyor. Heyecan dolu bölümde Aziz, İlhan’ın bulaştığı karanlık işlerin ortaya çıkmasından endişe edecek ve tüm aileyi yurtdışında yeni bir hayat kurmak için kaçmaya ikna etmeye çalışacak. Necati, bu planı bozmak için izleyenleri şoke edecek bir hamle yaparken Maraşlı, Mahur’u görmek için geldiği evde Necati’yle yüzleşecek.

YÜZLEŞME KANLI BİTECEK!

Uzun süredir iz peşinde olan Maraşlı, tüm parçaları birleştirerek hainin Necati olduğundan emin olacak. Maraşlı, bugüne kadar tüm başına gelenlerin hesabını Necati’ye sorarken, Necati de çok büyük itiraflarda bulunacak. Soluk soluğa izlenecek bölümde duydukları karşısında intikam almaya kararlı Maraşlı ve Necati’nin restleşmesi kanlı bitecek.

Senaryosunu Ethem Özışık, Ercan Uğur ve Pelin Gülcan Metu’nun, yönetmenliğini Arda Sarıgün’ün üstlendiği “Maraşlı”

19 Nisan Pazartesi saat 20.15’de atv’de ekrana gelecek.