Yeni BMW 3 serisi Yalıkavak Marina’da sizleri bekliyor

BMW’nin en çok satılan modeli BMW 3 Serisi, 7’nci nesli ile Bodrum’da sergileniyor. Segmentinde pek çok ilki temsil eden, yepyeni teknolojileri ve tasarımı ile dikkat çeken Yeni BMW 3 Serisi, 31 Ağustos tarihine kadar Yalıkavak Marina’da meraklılarıyla buluşuyor. Baştan aşağı yenilenen ve 331 bin 300 TL’den başlayan fiyatlarla sipariş alımına açılan Yeni BMW 3 Serisi, Ağustos ayından itibaren Türkiye’de yollarla buluşacak.