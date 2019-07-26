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Yeni BMW 3 serisi Yalıkavak Marina’da sizleri bekliyor

BMW’nin en çok satılan modeli BMW 3 Serisi, 7’nci nesli ile Bodrum’da sergileniyor.

26 Temmuz 2019 Cuma 11:47
Yeni BMW 3 serisi Yalıkavak Marina’da sizleri bekliyor

BMW’nin en çok satılan modeli BMW 3 Serisi, 7’nci nesli ile Bodrum’da sergileniyor. Segmentinde pek çok ilki temsil eden, yepyeni teknolojileri ve tasarımı ile dikkat çeken Yeni BMW 3 Serisi, 31 Ağustos tarihine kadar Yalıkavak Marina’da meraklılarıyla buluşuyor. Baştan aşağı yenilenen ve 331 bin 300 TL’den başlayan fiyatlarla sipariş alımına açılan Yeni BMW 3 Serisi, Ağustos ayından itibaren Türkiye’de yollarla buluşacak.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 11:47
  1. BMW
  2. BMW 3 Serisi
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  4. Yalıkavak Marina
  5. Yeni BMW 3 Serisi

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