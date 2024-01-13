Yeni bir siyasi parti kuruldu. 2024 yılında kurulan ilk siyasi parti, "Emekliler Partisi" (EP) oldu.

Emekliler Partisi (EP), 2024 yılında kurulan ilk siyasi parti olarak kayıtlara geçti. Partinin logosunda beyaz zemin üzerinde, mavi renkte doğan güneş yer alıyor.

EP Genel Başkanı Cengiz Erten'in paylaştığı parti programında "Ana konumuz emekliler ve emeklilik yasasının düzeltilip yaşam şartlarının iyileştirilmesidir. Emeklinin hak ettiği kaliteli ve insanca yaşam sürmesi, temel hedefimizdir. Ülkenin kayıpları kazanca döndüğünde başta emekliler olmak üzere tüm toplum refaha ulaşmış seviyede olacaktır. Bizler; emeklilerimizin haklarını koruduğumuzda, bütün çalışan emekçilerimizin haklarını da korumuş olacağız. Çünkü her çalışan bir emekli adayıdır" ifadeleri yer aldı.