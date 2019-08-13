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"Yeni bir dünyanın kuruluşunun arifesindeyiz"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop:- "Yeni bir dünyanın kuruluşunun arifesindeyiz. Türkiye, burada kurucu aktör olarak gerek bölgesinde gerek dünyada rol alabilecek güce erişmeye başladı"- "Vazifemiz, bayram yapmakla beraber bayramın manasını hatırlamak, bütün dünyada bayrama zemin teşkil edecek barış ve huzuru hakim kılacak anlayışı yaygınlaştırmak"

13 Ağustos 2019 Salı 22:25
"Yeni bir dünyanın kuruluşunun arifesindeyiz"

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçen yüzyılda kurulan yapıların dünya barışını sağlayamadığını belirterek, "Yeni bir dünyanın kuruluşunun arifesindeyiz. Türkiye, burada kurucu aktör olarak gerek bölgesinde gerek dünyada rol alabilecek güce erişmeye başladı." dedi.

Süleymanpaşa Belediyesince Karacakılavuz Mahallesi'nde düzenlenen "Keşkek Şenliği"ne katılan Şentop, buğday dövdü, ikram edilen keşkeğin tadına baktı.

Şentop, yaptığı konuşmada, mahalle sakinlerinin bayramını kutlayarak, dünyanın bazı bölgelerinde Müslümanların bayramda dahi zulme uğradığını söyledi.

Bayramın birinci günü, İsrail askerlerinin bayram namazı için Mescid-i Aksa'da toplanan Müslümanlara saldırdığını anımsatan Şentop, "Bu, sadece çok yakın bir örnek. Bayramdan önce ve bayramda dünyanın birçok yerinde başta Müslümanlar olmak üzere birçok mazlumun kanı akmakta, mazlumlar üzerindeki zulüm mekanizmaları devam etmekte. Dünyada bayrama çok müsait bir ortam yok. Vazifemiz, bayram yapmakla beraber bayramın manasını hatırlamak, bütün dünyada bayrama zemin teşkil edecek barış ve huzuru hakim kılacak anlayışı yaymak, yaygınlaştırmak." diye konuştu.

Şentop, Türkiye'nin dünyada barış ve huzuru hakim kılacak anlayışı yaymak için öncülük yaptığına dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, uzun zamandır dünyada temel ilkeler üzerine oturan, barışı hedefleyen, birlikte hareket ettiğimiz toplumların beraber kazanacağı bir ortamın tesisi için Türkiye gayret gösteriyor. Geçen yüzyılın bütün yapıları sona erdi. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere dünyada barışı sağlayamadıkları ortaya çıktı. Yeni bir dünyanın kurulacağı günleri yaşıyoruz.

Yeni bir dünyanın kuruluşunun arifesindeyiz. Türkiye, burada kurucu aktör olarak gerek bölgesinde gerek dünyada rol alabilecek güce erişmeye başladı."

Türkiye'nin dünyada söz sahibi olduğuna dikkati çeken Şentop, Türk milletinin ülkesine saldırı olduğunda birlikte ve beraber hareket edebildiğini söyledi.

Farklı siyasi görüşlerin bulunduğunu ancak Türkiye'ye taarruz olduğunda milletin birleşme potansiyeli bulunduğuna işaret eden Şentop, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunu yakın zamanda 15 Temmuz'da gördük. Farklı görüşlerden insanlar meydanlara döküldü, Türkiye'ye karşı suikast, işgal teşebbüsü içinde olan anlayışı millet olarak bertaraf ettik.

Türkiye, bu birlik ve beraberliğiyle yeni kurulacak dünyanın en önemli sonuç alıcı, sonuç belirleyici aktörü olacak."

Etkinliğe AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ile Çiğdem Koncagül, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 22:25
  1. Keşkek Şenliği
  2. TBMM Başkanı Mustafa Şentop
  3. Tekirdağ

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