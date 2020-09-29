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Teknoloji Yeni bir dinozor türü keşfedildi
Teknoloji

Yeni bir dinozor türü keşfedildi

Bilim insanları, gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu ilginç özelliklere sahip olan yeni bir dinozor türü keşfettiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 04:38:00 -
Yeni bir dinozor türü keşfedildi

Bilim insanları, Çin'in kuzeyinde gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu yeni bir dinazor türü keşfettiklerini duyurdu. Daha önce dokunulmamış iki fosil üzerinde yapılan incelemeler sonucu keşfedilen dinazor türünün volkanik bir patlama sonucu mahsur kaldıkları çukurda öldüğü düşünülüyor.

Araştırmacılar, keşfedilen yeni dinazor türünün ufak, otçul, iki ayaklı ve yaklaşık 1,2 metre uzunluğunda olduğunu söyledi. 'Changmiania liaoningensis' ismi verilen bu dinazor türün 125 milyon yıl önce yaşadığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan araştırmacı paleontolog Pascal Godefroit, "Bu hayvanlar, halen canlıyken ya da öldükten hemen sonra sıkı bir çökeltiyle kaplanmışlar" dedi.

Keşfedilen yeni türün oldukça ilginç özelliklere sahip olduğunu aktaran Godefroit, "İskeletin bazı özellikleri, Changmiania'nın tıpkı tavşanların bugün yaptığı gibi çukur kazdıklarını gösteriyor. Boynu ve ön kolları kısa ancak güçlü. Kürek kemiği, kazan omurgalılara özgü ve burnunun üstünün şekli tıpkı bir kürek gibi" ifadelerini kullandı.

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