0553 313 94 23

Yeni bir branş yeni bir heyecan

Şehitkamil Belediyesi 2019 Yaz Spor Okulları’nda badminton branşında usta raketler yetiştirmeye devam etti.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:28
Yeni bir branş yeni bir heyecan

Şehitkamil Belediyesi 2019 Yaz Spor Okulları’nda badminton branşında usta raketler yetiştirmeye devam etti. Kortlarda 3 aylık eğitim dönemini başarıyla tamamlayan sporcular, lisanslı olarak 2019-2020 sezonunda müsabakalara katılma fırsatını da yakalayacaklar.


Türkiye Badminton Federasyonu Gaziantep İl Temsilciği ile iş birliği içerisinde badminton branşında eğitici ve yarışmacı faaliyetlere büyük destek veren Şehitkamil Belediyesi, 2019 Yaz Spor Okulları’nda çocuk ve genç yaştaki yüzlerce sporcuyu badminton branşıyla tanıştırdı. Ulusal şampiyonlarda Gaziantep’i başarıyla temsil eden şampiyon raketlerin yetiştiği spor okullarında öğrenciler, yeni bir branşla tanışmanın heyecanını yaşadı. Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nde hafta boyunca devam eden çalışmaları başarıyla tamamlayan sporcular, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü ve Gaziantep Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında lisanslandırılarak Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Badminton Federasyonu iş birliği ile 2019-2020 sezonu içerisinde düzenlenecek yerel ve ulusal liglere yarışmacı olarak katılma şansını elde edecekler.



“Yaz dönemini verimli bir şekilde değerlendirdik”


Türkiye Badminton Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi ve Badminton Antrenörü Ziya Koyuncu, Şehitkamil Belediyesinin destekleriyle yaz dönemini verimli bir şekilde değerlendirdiklerini ifade etti. Tecrübeli Antrenör Koyuncu, yaz spor okulları döneminde gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilgili şunları söyledi:


“Türkiye Badminton Federasyonu’nun destekleriyle Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Badminton Yaz Spor Okullarını, Şehitkamil Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İbrahimli Spor Merkezi ve Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde gerçekleştirdik. 3 aylık eğitim döneminde haftanın 7 günü esasına göre öğrencilerimize eğitimler verdik. 2 farklı seviyede gerçekleştirilen çalışmalarda sporcularımız yeni branşla tanışmanın ve branşa özgü teknikler anlamında kendilerini geliştirmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadılar. Bugüne kadar gazi şehrimizi bölgesel ve ulusal platformda başarıyla temsil eden usta raketler yetiştirdik, farklı yaş gruplarında Milli Takım’a sporcular gönderdik. Yakaladığımız başarı grafiğini daha da yukarıya taşımak istiyoruz. Bu bağlamda verimli bir yaz dönemi geçirdik. Sporcularımız temellerini sağlam bir şekilde attılar. İnşallah bundan sonraki süreçte de çalışmalarımızı verimli bir şekilde sürdürür ve badminton branşında Gaziantep’i ve bölgemizi hak ettiği şekilde başarılarla temsil etmeyi sürdürürüz.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:28
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beylikdüzü'nde otomobil 3 katlı evin bahçesine uçtu
    1. Beylikdüzü'nde otomobil 3 katlı evin..
    2. Beton ve büz fabrikasında boru ve baca..
    3. Öğrenci evi projesi Univa’dan yeni..
    4. Azerbaycanlı papazlar, müftü vekilini..
    5. Brezilya Amazonlar'daki yangınlara..
    6. Hilmi Güler’in tarım projesi büyüyor
    7. Bodrum Lezzet Günleri’nde lezzet..
    8. Memur Sen Aydın Şube Başkanı Aygül;..
    9. Napoli’deki cezaevinden 100 yıl sonra..
    10. Fen Bilimleri Öğretmenleri ESOGÜ’de..
    11. Memurlar zam için meydana indi
    12. Memur-Sen’den “toplu sözleşme”..
    13. Beşiktaş’tan bir sessiz harekat daha!
    14. Gürcistan, Abhazya ve Güney Osetya'yla..
    15. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    16. Çeltik üreticileri hasat öncesi taban..
    17. Türkiye’nin Avrasya’ya girişi hızlanacak
    18. Yeni bir branş yeni bir heyecan
    19. Günün ilk yarısında en çok değer..
    20. Denizli'de korkutan orman yangını
    21. Almanya’da yaşayan yabancılar arasında..
    22. Meteorolojiden yarın için sağanak..
    23. Belçika’da 2018 yılında 52 ton kokain..
    24. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    25. Günün ilk yarısında en çok değer..
    26. Lavrov: “Rus hava kuvvetleri ve Suriye..
    27. Trafik ekipleri sürücülere alkol..
    28. Memur-Senden “Emeğe Saygı, Adalete..
    29. Günün ilk yarısında endekslerin..
    30. Plajı olmayan şehrin sporcuları Plaj..
    'TSK'da 5 general istifa etti'
    'TSK'da 5 general istifa etti'
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı