Yeni bekçi alımları ne zaman yapılacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle bekçi alımları bu yıl askıya alındı. Geçtiğimiz sene 8 bin 242 kişilik bekçi alımı yapılmıştı. Mahalle ve çarşı bekçisi alımına ilişkin yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki Bekçi alımları ne zaman olacak?

Milyonlarca kişi, Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklama bekliyor. Salgın sürecinde karantina altında olan vatandaşlara destek rolünü üstlenen bekçiler için yeni alım yapılacak.

Yeni yıla kısa bir süre kala binlerce bekçi adayı başvuru tarihini araştırıyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Pandemi döneminde 2021 yılı için sağlık çalışanı ve bekçi alımı yapılacak. Peki, bekçi alımı ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

Bekçi alımı ne zaman yapılacak?

Pandemi nedeniyle emniyet ve sağlık personeline olan ihtiyaç artış gösterdi. Doktor, sağlık memuru, hemşire, uzman doktor alımlarından sonra ikinci sırada da Emniyet'in yapacağı alımlar merak edilenler arasında yer alıyor.

Bekçi alımlarının yapılacağı tarih, Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasıyla belli olacak. Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yeni yılda yapılacak olan bekçi alımlarına dair bir açıklaması gelmedi.