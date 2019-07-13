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Yeni başlayacak dizide Melih Gökçek ayrıntısı!

Yeni başlayacak olan ‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’ dizisinin fragmanında Melih Gökçek ayrıntısı dikkat çekti.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:58
Yeni başlayacak dizide Melih Gökçek ayrıntısı!

Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’, yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. 25 Temmuz tarihinde yayınlanacak diziden bir önizleme videosu paylaşıldı.

Dizinin yeni bölümlerinden önce yayınlanan fragmanda, bir dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Melih Gökçek’in adı anılıyor: ''Melih Gökçek bile gitti… Bir Gençler, o da düştü, çıktı."

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:58
  1. Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi
  2. Melih Gökçek

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  • Allah cc kulu.Allah cc kulu.18 dk önce
    Sizden ricam,karşıt görüş ve inançta Olanların yaptıklarını değilde yüce dinimizin şemsiyesi altında sayın Dilipakın bugün yazdığı gerçekleri çoğunaşahidim,onları birinci sayfadan yazın Allah cc gördüğünügörmemezlikten gelmeyin yazmazsanız yaptıklarını hak zannediyorlar, yoksazülfiyare mı dokunuyor,yoksa yazdıkları yazarımızı ilgilendirir diyeceksiniz....

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