Yeni başlayacak dizide Melih Gökçek ayrıntısı! Yeni başlayacak olan ‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’ dizisinin fragmanında Melih Gökçek ayrıntısı dikkat çekti.

‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’, yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. 25 Temmuz tarihinde yayınlanacak diziden bir önizleme videosu paylaşıldı. Dizinin yeni bölümlerinden önce yayınlanan fragmanda, bir dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Melih Gökçek’in adı anılıyor: ''Melih Gökçek bile gitti… Bir Gençler, o da düştü, çıktı."

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