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Ekonomi Yeni başkan resmen açıkladı! Merkez Bankasından kredi kartı hamlesi
Ekonomi

Yeni başkan resmen açıkladı! Merkez Bankasından kredi kartı hamlesi

Yeniakit Publisher
2024-02-08 12:41:00 -
Yeni başkan resmen açıkladı! Merkez Bankasından kredi kartı hamlesi

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Kredi kartı harcamalarında yükseliş oldu. Geçici mi net değil. Bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Çalışmalarımız sürüyor" açıklamasını yaptı.

MB Başkanı Karahan, Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlediği bilgilendirme toplantısında, yılın 1. Enflasyon Raporu'nu paylaştı.

Kredi kartı harcamalarında bir yükseliş olduğunu ve bunun geçici olup olmadığının net olmadığını belirten Karahan, bu konuda bir düzenleme yapılması gerektiğini düşündüklerini ve çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Karahan, "Bireysel kredi büyümesinde dengelenme süreci yakından takip edilmektedir. Kredi büyümesinde oluşabilecek aşırılıklara izin vermeyeceğiz" dedi.

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