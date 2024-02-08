Yeni başkan resmen açıkladı! Merkez Bankasından kredi kartı hamlesi

MB Başkanı Karahan, Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlediği bilgilendirme toplantısında, yılın 1. Enflasyon Raporu'nu paylaştı.

Kredi kartı harcamalarında bir yükseliş olduğunu ve bunun geçici olup olmadığının net olmadığını belirten Karahan, bu konuda bir düzenleme yapılması gerektiğini düşündüklerini ve çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Karahan, "Bireysel kredi büyümesinde dengelenme süreci yakından takip edilmektedir. Kredi büyümesinde oluşabilecek aşırılıklara izin vermeyeceğiz" dedi.