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Yeni Başkan Korkmaz, görevi resmen devraldı

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde, eski belediye başkanı Hasan Taş, seçimi kazanan Ak Partili Ahmet Korkmaz’a koltuğunu devretti.

04 Nisan 2019 Perşembe 10:54
Yeni Başkan Korkmaz, görevi resmen devraldı

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde, eski belediye başkanı Hasan Taş, seçimi kazanan Ak Partili Ahmet Korkmaz’a koltuğunu devretti.


Cumhur İttifakı’nın Ak Partili Başkanı Ahmet Korkmaz, ilçe seçim kurulundan mazbatayı aldıktan sonra devir teslim töreni için belediyeye geldi. Başkan Korkmaz, burada çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Başkanlık makamında gerçekleşen törende, Ahmet Korkmaz çalışmalarından dolayı eski başkan Hasan Taş’a teşekkür etti.


Ahmet Korkmaz, Büyükorhan’ın geleceği için çalışacağını belirterek, "Büyükorhan, 31 Martta çok güzel bir seçim geçirdi. Seçimlerde bize oy verenden de vermeyenden de Allah razı olsun. 1967 yılından bugüne Büyükorhan’a hizmetleri olan herkesten Allah razı olsun. İnşallah biz de Büyükorhan’ımıza hizmete devam edeceğiz. İlçemiz havasıyla ve doğal güzellikleriylegörülmeye değer, yerleşmeye değer bir ilçemiz. Büyükorhan’ımızı daha ileri götürmek için ne gerekiyorsa yapacağız. İnşallah hep beraber çok güzel işler yapacağız" dedi.


Törenden sonra Başkan Ahmet Korkmaz makamına geçerek tebrikleri kabul etmeye başladı. Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı AK Parti adayı Ahmet Korkmaz 7 bin 183 geçerli oyun 4 bin 575’ini alırken, Millet İttifakı İYİ Parti adayı Kamil Mehmet Acaroğlu 2 bin 313, Saadet Partisi adayı İsmail Şaşkın 144 oyda kaldı.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 10:54
  1. doğa

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