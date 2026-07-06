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Spor
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Mısırlı golcü Cim Bom'un gözdesi! Marmoush için satın alma opsiyonu devrede

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Mısırlı golcü Cim Bom'un gözdesi! Marmoush için satın alma opsiyonu devrede

Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Mısırlı oyuncu Omar Marmoush ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basını, Manchester City'nin Marmoush için bonservis talebini ve Galatasaray'ın transfer formülünü duyurdu. 60 milyon Euro bonservis bedeli istenen oyuncu için sarı kırmızılıların satın alma opsiyonlu kiralama teklifi üzerinde durduğu ifade edilirken City'nin de bunu değerlendirmeye alabileceği belirtildi.

#1
Foto - Mısırlı golcü Cim Bom'un gözdesi! Marmoush için satın alma opsiyonu devrede

Transfer döneminde büyük düşünen sarı- kırmızılılar, rotasını İngiltere'ye çevirmiş durumda.

#2
Foto - Mısırlı golcü Cim Bom'un gözdesi! Marmoush için satın alma opsiyonu devrede

Premier Lig devi Manchester City'de yaşanan teknik direktör değişikliği sonrasında kadroda farklı bir yapılanmaya gidiliyor. Pep Guardiola'nın yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Enzo Maresca, takımda düşünmediği isimleri İngiliz ekibine iletti.

#3
Foto - Mısırlı golcü Cim Bom'un gözdesi! Marmoush için satın alma opsiyonu devrede

Bu isimlerin arasında büyük umutlarla transfer edilen Mısırlı golcü oyuncu Omar Marmoush da yer alıyor.

#4
Foto - Mısırlı golcü Cim Bom'un gözdesi! Marmoush için satın alma opsiyonu devrede

Geçen yıldan itibaren Mısırlı yıldızı isteyen Galatasaray, bir kez daha harekete geçmeye hazırlanıyor.

#5
Foto - Mısırlı golcü Cim Bom'un gözdesi! Marmoush için satın alma opsiyonu devrede

İngiltere'de yayın yapan CaughtOffside'ın haberine göre sarı-kırmızılı takımın Marmoush konusundaki ısrarı sürüyor.

#6
Foto - Mısırlı golcü Cim Bom'un gözdesi! Marmoush için satın alma opsiyonu devrede

Haberde Galatasaray’ın, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi üzerinde durduğu ifade edilirken City'nin de bunu değerlendirmeye alabileceği belirtildi.

#7
Foto - Mısırlı golcü Cim Bom'un gözdesi! Marmoush için satın alma opsiyonu devrede

İngiliz ekibinin 75 milyon Euro bonservis bedeli ödeyip renklerine kattığı 27 yaşındaki Mısırlı golcü için 60 milyon Euro gelir beklediğinin altı çizildi. Ancak Galatasaray’ın böyle bir bedele çıkma düşüncesi olmadığı için zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ile teklif yapılacak ve bonservisi sonra değerlendirilecek.

#8
Foto - Mısırlı golcü Cim Bom'un gözdesi! Marmoush için satın alma opsiyonu devrede

Mısırlı futbolcunun esas mevkisi forvet. Ancak forvet arkasında ve kanatlarda da üstün bir performans sergileyen 27 yaşındaki oyuncunun hücumda üstlenemediği bir görev yok. Teknik direktör Okan Buruk'un 'Joker' oyunculara duyduğu sevgi göz önünde alındığında Marmoush ismi önemli bir seçenek olarak dikkat çekiyor.

#9
Foto - Mısırlı golcü Cim Bom'un gözdesi! Marmoush için satın alma opsiyonu devrede

Marmoush ile ilgilenen tek takım Galatasaray değil. Bu sezon transfere devasa bir bütçe ayıran ve geçen sezon son anlarda Premier Lig'e tutunan Tottenham, iddialı bir kadro kuruyor. İngiliz ekibinin de Marmoush'un durumunu yakından takip ettiği belirtilirken, Aston Villa ve Barcelona'nın da ilgi gösterdiği belirtildi.

#10
Foto - Mısırlı golcü Cim Bom'un gözdesi! Marmoush için satın alma opsiyonu devrede

Geride kalan sezonda 36 resmi maçta forma giyen Omar Marmoush, 8 gol kaydederken de asiste imzasını attı. Mısırlı oyuncu toplamda 11 skor katkısı üreterek kulübüne yardımcı oldu.

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