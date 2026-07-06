Mısırlı golcü Cim Bom'un gözdesi! Marmoush için satın alma opsiyonu devrede
Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Mısırlı oyuncu Omar Marmoush ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basını, Manchester City'nin Marmoush için bonservis talebini ve Galatasaray'ın transfer formülünü duyurdu. 60 milyon Euro bonservis bedeli istenen oyuncu için sarı kırmızılıların satın alma opsiyonlu kiralama teklifi üzerinde durduğu ifade edilirken City'nin de bunu değerlendirmeye alabileceği belirtildi.