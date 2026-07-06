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Spor Galatasaray son kararını verdi! Yıldız orta sahaya 2 yıllık yeni sözleşme
Spor

Galatasaray son kararını verdi! Yıldız orta sahaya 2 yıllık yeni sözleşme

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Galatasaray son kararını verdi! Yıldız orta sahaya 2 yıllık yeni sözleşme

Gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, yıldız isim ile iki yıl daha yola devam etme kararı aldı.

Galatasaray’da yeni sezon öncesi orta saha planlamasında Mario Lemina ismi yeniden öne çıktı. Yabancı kuralındaki olası değişiklik nedeniyle bir süre bekletilen süreç, transfer piyasasındaki yüksek rakamlar ve teknik heyetin raporu sonrası farklı bir noktaya taşındı.

 

Alternatiflerin maliyeti yüksek çıktı

Sarı-kırmızılı yönetim, Lemina ile daha önce prensipte anlaşsa da sözleşmeyi imzaya dökmeden önce orta saha için başka isimleri de değerlendirdi. Ancak gündeme gelen oyuncuların bonservis ve maaş toplamının yaklaşık 20 milyon euroya ulaşması, Galatasaray’ın hesaplarını değiştirdi. Bu tablo üzerine yönetim, yeniden Lemina seçeneğine ağırlık verdi.

 

Okan Buruk devam etmesini istedi

Teknik direktör Okan Buruk’un, Gabonlu oyuncunun takımda kalması yönünde görüş bildirdiği aktarıldı. Lemina’nın orta sahadaki rolünün yanında ihtiyaç halinde sol stoperde de kullanılabilmesi, sarı-kırmızılıların kararında etkili oldu. Bu gelişmenin ardından Galatasaray, 32 yaşındaki futbolcunun maaşında iyileştirme yaparak yeni görüşmeler gerçekleştirdi.

 

2 yıllık anlaşma bekleniyor

Türkiye gazetesinin haberine göre taraflar yapılan son temaslarda yeniden el sıkıştı. Mario Lemina’nın Galatasaray ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.  Deneyimli futbolcunun yeni sözleşme kapsamında yıllık 3,5 milyon euro kazanacağı ifade edildi.

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