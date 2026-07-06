Zihni Göktay kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı? Zihni Göktay ölüm nedeni nedir, çocukları kim, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Türk tiyatrosu ve Yeşilçam dünyasından peş peşe acı haberler gelmeye devam ediyor. Kadir İnanır’ın vefatının ardından, Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta ismi Zihni Göktay da hayatını kaybetti. "Lüküs Hayat" operetindeki rolüyle hafızalara kazınan 81 yaşındaki usta oyuncunun vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Peki, Zihni Göktay kimdir, kaç yaşındaydı, nereli, neden öldü? İşte usta sanatçı Zihni Göktay'ın hayatı, çocukları, oynadığı diziler ve biyografisine dair merak edilen tüm detaylar...