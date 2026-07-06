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Zihni Göktay kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı? Zihni Göktay ölüm nedeni nedir, çocukları kim, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

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Zihni Göktay kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı? Zihni Göktay ölüm nedeni nedir, çocukları kim, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Türk tiyatrosu ve Yeşilçam dünyasından peş peşe acı haberler gelmeye devam ediyor. Kadir İnanır’ın vefatının ardından, Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta ismi Zihni Göktay da hayatını kaybetti. "Lüküs Hayat" operetindeki rolüyle hafızalara kazınan 81 yaşındaki usta oyuncunun vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Peki, Zihni Göktay kimdir, kaç yaşındaydı, nereli, neden öldü? İşte usta sanatçı Zihni Göktay'ın hayatı, çocukları, oynadığı diziler ve biyografisine dair merak edilen tüm detaylar...

#1
Foto - Zihni Göktay kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı? Zihni Göktay ölüm nedeni nedir, çocukları kim, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yeşilçam'ın ustalarından peş peşe acı haberler geldi. Kadir İnanır'ın vefatından sonra şimdi de 81 yaşındaki usta oyuncu Zihni Göktay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Zihni Göktay'ın bir süredir huzurevinde kaldığı biliniyordu. Yalnız bırakıldığı iddialarını yalanlayan Zihni Göktay, huzurevine kendi isteğiyle yerleştiğini ve çok mutlu olduğunu belirtmişti.

#2
Foto - Zihni Göktay kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı? Zihni Göktay ölüm nedeni nedir, çocukları kim, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Usta sanatçının huzurevine yerleşmesinin ardından 'yalnız bırakıldı' söylemleri başlamıştı. Bu algıyı tamamen reddeden Göktay, kızının kendisine evinde bakmak için ısrar ettiğini fakat kendisinin bunu istemediğini belirtmişti. Huzurevine yerleşmeye de, yaşadığı evin kentsel dönüşüme girmesi sebebiyle karar verdiğini anlatmıştı.

#3
Foto - Zihni Göktay kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı? Zihni Göktay ölüm nedeni nedir, çocukları kim, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

ZİHNİ GÖKTAY ÖLDÜ MÜ? Türk tiyatrosuna 28 yıl oynadığı "Lüküs Hayat" ile damga vuran sanatçı Zihni Göktay hayatını kaybetti. Sanatçının kızı Zeynep Göktay Dilbaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babasının vefat ettiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi: "Sene başında Ankara turnesinde yaşadığı kalça kırığının ardından artan sağlık sorunlarına rağmen, yaşama sevincini, çevresine duyduğu merakı ve son ana kadar yeniden sahneye çıkıp, çok sevdiği seyircisine kavuşma umudunu hiç kaybetmedi. Seyircisi, sevenleri ve hayatına dokunduğu herkes tarafından büyük bir sevgiyle kucaklandı. Babamız adına bu süreçte ilgi gösteren, arayanı soran ve yanında olan herkese gönülden minnettarız."

#4
Foto - Zihni Göktay kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı? Zihni Göktay ölüm nedeni nedir, çocukları kim, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR? Zihni Göktay, 2 Aralık 1946 tarihinde İstanbul-Fatih'te dünyaya geldi. Pertevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra Eminönü Halk Evi'nde tiyatro yapmaya devam etti. 1960-64 yılları arasında Milli Türk Talebe Birliği Gençlik Tiyatroları ve Eminönü Halkevi tiyatro kolunda çalışmalar yaptı.

#5
Foto - Zihni Göktay kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı? Zihni Göktay ölüm nedeni nedir, çocukları kim, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

1964-73 arasında Ankara Meydan Sahnesi'nde sahneye çıktı. 1973 senesinden itibaren İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oynamaktadır. Göktay, 36 senede 72 kez saheneye çıktı. İstanbul Radyosu'nda 1978-96 arasında Radyo Tiyatro Şubesi'nde yönetmen ve oyuncu olarak çalıştı. Tiyatro ve sinema filmlerinde rol alan Göktay, aynı zamanda film seslendirmeleri yaptı. Ayrıca Zihni Göktay, Türk tiyayrosunun tuluat geleneğinin (doğaçlama) son temsilcilerindendir. Usta sanatçı iki çocuk babasıdır.

#6
Foto - Zihni Göktay kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı? Zihni Göktay ölüm nedeni nedir, çocukları kim, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI Cibali Karakolu Kanlı Nigar Sarıpınar 1914 Pembe Konağın Gelinleri Resimli Osmanlı Tarihi Kuşlar Lüküs Hayat

#7
Foto - Zihni Göktay kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı? Zihni Göktay ölüm nedeni nedir, çocukları kim, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Figaro'nun Düğünü On İki Öfkeli Adam Babanın Gorilleri Bizans Düştü Merhaba Anneciğim

#8
Foto - Zihni Göktay kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı? Zihni Göktay ölüm nedeni nedir, çocukları kim, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Mutemet Ali Rıza Bey’in Yaşanmış Hayat Hikâyesi Düğün Ya Da Davul, Sabahat Kısasa Kısas Kafatası Eşeğin Gölgesi Kralın Kısrağı Yaşama Sevinci

#9
Foto - Zihni Göktay kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı? Zihni Göktay ölüm nedeni nedir, çocukları kim, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Devlet Baba İpekçi Merhum, Çalıkuşu Çulsuzlar Pembe Konağın Gelinleri Müfettiş Cephedeki Piknik Kuştüyü Döşek Yılanların Öcü İmam Bayıldı Ayakbacak Fabrikası Göç Ninoçka Satıcının Ölümü Yağma Dört Albayın Aşkı Mum Söndü Köprüden Görüş Dolap Beygiri On Küçük Zenci Ceza Kanunu Paralar Bankada Sözün Kısası Sil baştan Makbet

#10
Foto - Zihni Göktay kimdir, öldü mü, kaç yaşındaydı? Zihni Göktay ölüm nedeni nedir, çocukları kim, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER Zilin Sesi Komedi Türkiye Tv Programı Kara Bela Zaman Makinesi 1973 Ulan İstanbul Böyle Bitmesin Yalan Dünya Aşağı Yukarı Yemişliler Adım Bayram Bayram Çıngıraklı Top Ah Kalbim 7 Kocalı Hürmüz Mert İle Gert Kirpi Görgüsüzler Komedi Dükkanı Geçmiş Zaman Olur ki Döngel Karhanesi Cennet Mahallesi Avrupa Yakası Hababam Sınıfı: Merhaba Beybaba / Koltuk Koçum Benim Ekmek Teknesi Biz Size Aşık Olduk Huzursuzlar Üvey Baba Paşa Baba Konağı Direklerarası Son Kumpanya Komşu Komşu Eltiler Şişman İle Pişman (Tuncay Gürel Seslendirmesi) Oğlum Adam Olacak Mutlu Günler Bekarlık Sultanlık mı? Yazlıkçılar Rıza Beyler Hoş Memo Evlere Şenlik Ah Şu Komşularımız Lüküs Hayat Dullar Pansiyonu Bizimkiler İnatçı (Erdoğan Akduman Seslendirmesi) Uyanık Gazeteci (Kaya Gürel Seslendirmesi) Sevimli Hırsız (Ahmet Açan Seslendirmesi) Şam Fıstık (Hayri Caner Seslendirmesi) Yakışıklı (Hakkı Kıvanç Seslendirmesi) Tutsak (Baki Tamer Seslendirmesi) Sevda Ateşi (İhsan Yüce Seslendirmesi) Sarhoş (Yüksel Gözen Seslendirmesi) Hapishane Gülü (Nubar Terziyan Seslendirmesi) Ağlama (Müfit İlkiz Seslendirmesi) Alın Yazım (Hüseyin Kaşif Seslendirmesi) Katma Değer Şaban (Mehmet Uğur Seslendirmesi) Acımak (Kemâl Tok Seslendirmesi) Üşütük Ortadirek Şaban (Ajlan Aktuğ Seslendirme) Gırgıriyede Büyük Seçim (Cevdet Balıkçı Seslendirmesi) Fahriye Abla Cumartesi Cumartesi (Bulaşıkçı Seslendirmesi) Atla Gel Şaban Şalvar Davası (Seslendirme) Tokatçı (İhsan Özenç Seslendirme) Kuruntu Ailesi Kartallar Yüksek Uçar (Hayri Caner Seslendirmesi) Doktor Civanım (Seslendirme) Zaman Mekan Makinesi Genç Üstad (Ing-sik Whang Seslendirmesi) Sürü (Ekrem Erkek Seslendirmesi) Seyahatname Öyle Olsun Tosun Paşa Meraklı Köfteci Turist Ömer Arabistan'da (Sadri Alışık Seslendirmesi)

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