Yeni başkan açıkladı: Lütfü Savaş bakın kimlerden borç almış! Tam skandal

Türkiye 31 Mart 2024'te yerel seçimlerinde sandık başına gitti. Ülke genelinde 61 milyondan fazla vatandaşın oy kullandığı seçimde Hatay, CHP'den AK Parti'ye geçti.

Depremin yaralarının sarıldığı AK Partili Hatay’da Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, belediyenin güncel borç durumunu açıkladı.

Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediyesinin CHP'li Lütfü Savaş döneminden kalma 7 milyar TL'nin üzerinde borcu olduğunu açıkladı.

Hatay'da kapalı kapılar ardında yürütülen kirli siyasetlerin son bulduğunu belirten Başkan Öntürk, "Bugün öğrendim ki belediye için tefeciden bile borç alınmış. Korkmayın artık bu “aile şirketi devri” sona erdi. Ben değil, biz şiarı ile bu belediyeyi yöneteceğiz" dedi.