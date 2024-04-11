  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kiyosaki’den enflasyon uyarısı: Başımız dertte!

Otomobil tur otobüsüne çarptı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Yeni tren ağı! 17-19 Nisan'da seferler yapılacak

Akaryakıt fiyatları 11 Nisan 2024! Araba sahipleri: İstanbul, Ankara, İzmir'in LPG, motorin, benzin fiyatı

İki kişinin ölümüne sebebiyet veren motosikletli teröriste ödül gibi ceza!

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu! Yapay zeka belirledi...Fenerbahçe şokta

Emekli olacak olanlar ve çalışanlar dikkat! İşverenler yan hakları artırdı: Yemek kartı, yol ücreti, emeklilik planı...

Bayramın ikinci gününe dikkat! Meteroloji'den üst üste uyarı

Petrol açıklaması! Alparslan Bayraktar Türkiye'ye müjdeyi verdi: Yarın üretimde bir rekor kıracağız

Berat Albayrak'ın çizdiği yol 'dönüm noktası' olmuştu! Karadeniz gazından devlete büyük katkı
Siyaset Yeni başkan açıkladı: Lütfü Savaş bakın kimlerden borç almış! Tam skandal
Siyaset

Yeni başkan açıkladı: Lütfü Savaş bakın kimlerden borç almış! Tam skandal

Yeniakit Publisher
2024-04-11 20:36:00 -
Yeni başkan açıkladı: Lütfü Savaş bakın kimlerden borç almış! Tam skandal

Hatay Büyükşehir Belediyesini kazanan AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, belediyenin Lütfü Savaş yönetiminden kalan 7 milyar TL'nin üzerinde borcu bulunduğunu açıkladı. Öntürk, Savaş'ın tefecilerden bile borç aldığını söyledi.

Türkiye 31 Mart 2024'te yerel seçimlerinde sandık başına gitti. Ülke genelinde 61 milyondan fazla vatandaşın oy kullandığı seçimde Hatay, CHP'den AK Parti'ye geçti.

Depremin yaralarının sarıldığı AK Partili Hatay’da Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, belediyenin güncel borç durumunu açıkladı.

Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediyesinin CHP'li Lütfü Savaş döneminden kalma 7 milyar TL'nin üzerinde borcu olduğunu açıkladı.

Hatay'da kapalı kapılar ardında yürütülen kirli siyasetlerin son bulduğunu belirten Başkan Öntürk, "Bugün öğrendim ki belediye için tefeciden bile borç alınmış. Korkmayın artık bu “aile şirketi devri” sona erdi. Ben değil, biz şiarı ile bu belediyeyi yöneteceğiz" dedi.

‘Jakuzi iftiracısı’ CHP beslemesi
‘Jakuzi iftiracısı’ CHP beslemesi

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

‘Jakuzi iftiracısı’ CHP beslemesi

Esenyurt'taki CHP-DEM kavgasında yeni perde! Olan işçiye oldu..
Esenyurt'taki CHP-DEM kavgasında yeni perde! Olan işçiye oldu..

Siyaset

Esenyurt'taki CHP-DEM kavgasında yeni perde! Olan işçiye oldu..

CHP'lilerin kavgası kızışıyor! Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nu azarladı: Otur oturduğun yerde!
CHP'lilerin kavgası kızışıyor! Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nu azarladı: Otur oturduğun yerde!

Siyaset

CHP'lilerin kavgası kızışıyor! Tanju Özcan Kılıçdaroğlu'nu azarladı: Otur oturduğun yerde!

Sandığa en çok itiraz CHP'den geldi!
Sandığa en çok itiraz CHP'den geldi!

Gündem

Sandığa en çok itiraz CHP'den geldi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23