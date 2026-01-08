Yeni bahane Suriye’de silah bırakmayan teröristlere operasyon! Kobani kalkışması benzeri provokasyon
Suriye’nin kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik operasyonlar ve bölgedeki sıkışma sonrası, terör yandaşları yeniden "sokak" kartını masaya sürdü. Geçmişte yaşanan ve kanlı sonuçlar doğuran Kobani olaylarının bir benzerini kurgulamaya çalışan Demokratik Kurumlar Platformu, çok sayıda ilde provokatif eylem çağrısı yaptı.
Suriye sahasında silah bırakmayan ve bölgedeki istikrarı tehdit eden terör unsurlarının darbe alması, Türkiye içindeki uzantılarını harekete geçirdi. Şam yönetiminin Halep’teki Şeyh Maksud ve Eşrefiye bölgelerine yönelik müdahalesini bahane eden yapılar, Türkiye’yi karıştırmak için düğmeye bastı. Milli birlik ve beraberliği hedef alan bu gruplar, Türkiye genelinde çok sayıda ilde eş zamanlı protesto ve yürüyüş çağrıları yaparak kaos planını devreye sokmak istiyor.
USLANMADILAR! YİNE SOKAĞI İŞARET EDİYORLAR
Geçmişte halkı sokağa dökerek onlarca vatandaşın canına mal olan Kobani kalkışmasının failleri cezasını çekmeye devam ederken, aynı zihniyetin Suriye’deki terör yapılanmaları için yeniden "direniş" adı altında provokasyon yapması dikkat çekiyor.
Terör örgütünün sözde sloganlarıyla süslenen bu çağrılar, sınır ötesindeki terör varlığını koruma çabasından başka bir anlam taşımıyor. Güvenlik birimleri, halkın huzurunu kaçırmaya yönelik bu tarz kalkışma girişimlerine karşı teyakkuza geçerken, provokasyonun Türkiye’nin toplumsal barışını hedef aldığı bir kez daha kanıtlanmış oldu.
