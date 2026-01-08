  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Abdulkadir Selvi erken seçim için tarih verdi: Hem ekonomide şahlanış hem seçim yılı olacak!

SDG’ye karşı operasyonda Suriye’ye destek verilecek mi? MSB’den Halep açıklaması!

TMM Başkanı Kurtulmuş son gelişmeleri paylaştı! Cinsel istismar iddiasında sıcak gelişme

CHP’nin yalanını kendi medyası ifşa etti! Rezilliğin bu kadarı…

Starmer’dan Trump’a şok: Grönland’da Danimarka’nın yanındayız

Baklava kutusu, para kuleleri videolarını da yayınlayacak mısınız? CHP televizyon işine girdi

3 vekilin ardından siyaseti hareketlendiren iddia! 3 şehrin CHP'li belediye başkanı da Ak Parti’ye katılıyor

Halep’te teröre Şam tokadı! Suriye ordusu operasyon için düğmeye bastı, bölgede taşlar yerinden oynuyor!

İran’ı karıştırmak için Pehlevi devreye girdi

Öğrencileri evinde temizlik yaptıran öğretmene soruşturma Öğretmen değil çalışma kampı yöneticisi
Gündem Yeni bahane Suriye’de silah bırakmayan teröristlere operasyon! Kobani kalkışması benzeri provokasyon
Gündem

Yeni bahane Suriye’de silah bırakmayan teröristlere operasyon! Kobani kalkışması benzeri provokasyon

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni bahane Suriye’de silah bırakmayan teröristlere operasyon! Kobani kalkışması benzeri provokasyon

Suriye’nin kuzeyindeki terör unsurlarına yönelik operasyonlar ve bölgedeki sıkışma sonrası, terör yandaşları yeniden "sokak" kartını masaya sürdü. Geçmişte yaşanan ve kanlı sonuçlar doğuran Kobani olaylarının bir benzerini kurgulamaya çalışan Demokratik Kurumlar Platformu, çok sayıda ilde provokatif eylem çağrısı yaptı.

Suriye sahasında silah bırakmayan ve bölgedeki istikrarı tehdit eden terör unsurlarının darbe alması, Türkiye içindeki uzantılarını harekete geçirdi. Şam yönetiminin Halep’teki Şeyh Maksud ve Eşrefiye bölgelerine yönelik müdahalesini bahane eden yapılar, Türkiye’yi karıştırmak için düğmeye bastı. Milli birlik ve beraberliği hedef alan bu gruplar, Türkiye genelinde çok sayıda ilde eş zamanlı protesto ve yürüyüş çağrıları yaparak kaos planını devreye sokmak istiyor.

USLANMADILAR! YİNE SOKAĞI İŞARET EDİYORLAR

Geçmişte halkı sokağa dökerek onlarca vatandaşın canına mal olan Kobani kalkışmasının failleri cezasını çekmeye devam ederken, aynı zihniyetin Suriye’deki terör yapılanmaları için yeniden "direniş" adı altında provokasyon yapması dikkat çekiyor.

 Terör örgütünün sözde sloganlarıyla süslenen bu çağrılar, sınır ötesindeki terör varlığını koruma çabasından başka bir anlam taşımıyor. Güvenlik birimleri, halkın huzurunu kaçırmaya yönelik bu tarz kalkışma girişimlerine karşı teyakkuza geçerken, provokasyonun Türkiye’nin toplumsal barışını hedef aldığı bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Suriye ordusundan net mesaj: 'Bundan sonra meşru hedefimizdir'!
Suriye ordusundan net mesaj: 'Bundan sonra meşru hedefimizdir'!

Dünya

Suriye ordusundan net mesaj: 'Bundan sonra meşru hedefimizdir'!

Suriye'de sıcak saatler! Çatışma başladı, 2 bölge kuşaltıldı
Suriye'de sıcak saatler! Çatışma başladı, 2 bölge kuşaltıldı

Dünya

Suriye'de sıcak saatler! Çatışma başladı, 2 bölge kuşaltıldı

Suriye ordusundan Halep'te şafak operasyonu! Terör inleri için düğmeye resmen basıldı!
Suriye ordusundan Halep'te şafak operasyonu! Terör inleri için düğmeye resmen basıldı!

Gündem

Suriye ordusundan Halep'te şafak operasyonu! Terör inleri için düğmeye resmen basıldı!

Suriye SDG ile çatışırken Nedim Şener’den anlamlı mesaj! Türk Beklenendir! Video kısa sürede viral oldu
Suriye SDG ile çatışırken Nedim Şener’den anlamlı mesaj! Türk Beklenendir! Video kısa sürede viral oldu

Gündem

Suriye SDG ile çatışırken Nedim Şener’den anlamlı mesaj! Türk Beklenendir! Video kısa sürede viral oldu

Bu ne biçim silah böyle? Suriye Ordusu PKK/SDG’yi kevgire çevirdi. Namlusundan ateş değil, ölüm yağıyor.
Bu ne biçim silah böyle? Suriye Ordusu PKK/SDG’yi kevgire çevirdi. Namlusundan ateş değil, ölüm yağıyor.

Gündem

Bu ne biçim silah böyle? Suriye Ordusu PKK/SDG’yi kevgire çevirdi. Namlusundan ateş değil, ölüm yağıyor.

Halep’te teröre Şam tokadı! Suriye ordusu operasyon için düğmeye bastı, bölgede taşlar yerinden oynuyor!
Halep’te teröre Şam tokadı! Suriye ordusu operasyon için düğmeye bastı, bölgede taşlar yerinden oynuyor!

Gündem

Halep’te teröre Şam tokadı! Suriye ordusu operasyon için düğmeye bastı, bölgede taşlar yerinden oynuyor!

Dünyaya resmen duyuruldu: Terör örgütü SDG'ye Halep'te operasyon başlıyor
Dünyaya resmen duyuruldu: Terör örgütü SDG'ye Halep'te operasyon başlıyor

Dünya

Dünyaya resmen duyuruldu: Terör örgütü SDG'ye Halep'te operasyon başlıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23