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"Yeni Avrupa şampiyonları çıkarmak istiyoruz"

- Yıldız Kızlar Avrupa Boks Şampiyonası'na hazırlanan Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı başladı - Yıldız Kız Boks Milli Takımı Sorumlu Antrenörü Ahmet Çınar: - "Yeni sporcularımızla çıtayı yükselterek ablalarının izinden yürümelerini sağlamak istiyoruz. Yeni Avrupa şampiyonları çıkarmak istiyoruz"

09 Nisan 2019 Salı 14:51
"Yeni Avrupa şampiyonları çıkarmak istiyoruz"


KASTAMONU (AA) - Yıldız Kızlar Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde başlayan kamp, Yıldız Kız Boks Milli Takımı Sorumlu Antrenörü Ahmet Çınar ile yardımcı antrenörler Oğuz Kılıç, Ziya Ak, Ramazan Salgır, Celal Olucak ve Orhan Çavdar nezaretinde gerçekleştiriliyor.

Ahmet Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, verimli bir kamp geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kampa Türkiye Şampiyonasında birinci ve ikinci olan 26 sporcunun katıldığını belirten Çınar, mayıs ayında Romanya'da gerçekleştirilecek Yıldız Kızlar Avrupa Boks Şampiyonası hazırlıkları kapsamında çalışmalarının birinci etabını yapacaklarını anlattı.

Yeni bir takım olduklarına işaret eden Çınar, "Yıldız bayanlar, Türk bayan boksunun altyapısı. Bu sporcular bayan boksunun geleceği. Yeni sporcularımızla çıtayı yükselterek ablalarının izinden yürümelerini sağlamak istiyoruz. Yeni Avrupa şampiyonları çıkarmak istiyoruz." dedi.

Hazırlıklarının oldukça iyi geçtiğini dile getiren Çınar, şunları kaydetti:

"Günde iki antrenmanla şampiyonaya hazırlanıyoruz. Sporcuların kapasitelerine göre, seviyelerini artırmak için çalışıyoruz. Türk boksunun gelişmesi için elinden geleni yapan ve bizden desteğini esirgemeyen Boks Federasyonu Başkanımız Eyüp Gözgeç'e teşekkür ediyorum. Verdiği desteği boşa çıkarmamak için özverili şekilde çalışarak elimizden geleni yapıyoruz."


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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 14:51
  1. Ahmet Çınar
  2. Avrupa şampiyonluğu
  3. boks
  4. Kastamonu
  5. Yıldız Kızlar Boks Milli Takımı

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