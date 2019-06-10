Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme Yeni askerlik sistemine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Yeni askerlik teklifini bu hafta yasalaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptığı açıklamasında "Yeni askerlik teklifini bu hafta yasalaştırmayı hedefliyoruz" dedi. Ayrıntılar Geliyor...

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