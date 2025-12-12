Yeni asgari ücret için ilk toplantı başladı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı başladı.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını gerçekleştirmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde toplandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri kapsamında Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bir araya geldi.
Bakan Işıkhan, toplantıda asgari ücreti belirleme çalışmaları ile ilgili talepleri dinledi.
Ayrıntılar gelecek…