Dünyanın en tehlikeli kaçakçılarından biri: Bulup ihbar edene 5 milyon dolarlık ödül

ABD, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadele kapsamında önemli bir adım attı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Ekvador merkezli ve ABD tarafından "terör örgütü" olarak tanınan organize suç çetesi Los Choneros’un elebaşı Francisco Manuel Bermudez Cagua’nın yakalanması için yüksek miktarda bir ödül koyduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Churron" lakabını kullanan Bermudez Cagua'nın daha önce 2 diğer çete elebaşıyla New York'taki bir mahkemece kokain dağıtmak ve silahlı uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulunduğu anımsatıldı.

‘ADALETTEN KAÇIYOR’

Mahkeme tarafından suçlanan 2 kişinin tutuklandığı ancak Bermudez Cagua'nın hala "adaletten kaçtığı" ifade edildi.

5 MİLYON DOLAR ÖDÜL

Los Choneros'un Ekvador'da kilit kokain rotalarını kontrol ettiği öne sürülen açıklamada, Bermudez Cagua'nın yakalanması için bilgi sağlayan kişilere 5 milyon dolara kadar ödül verileceği belirtildi.

