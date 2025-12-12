İmamoğlu cephesinde şok rakamlar! Dilek İmamoğlu’nun danışmanına aylık 340 bin TL maaş

İBB'yi milyonlarca lira zarara uğratan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun danışmanına servet akıttığı ortaya çıktı. Dilek İmamoğlu'nun danışmanına İBB bütçesinden 340 bin lira maaş bağlanmış.

Kocasının hapisten çıkması için her hafta açıklama yapan Dilek Kaya İmamoğlu’nun basın danışmanı Şefika Sibel Yıldızbaş’ın, İBB’ye bağlı İstanbul Enerji A.Ş’den 236 bin TL maaş ve 104 bin TL özel görev tazminatı olmak üzere aylık 340 bin TL aldığı ortaya çıkınca gözler yeniden CHP tarafına çevrildi.

Belediyedeki harcama kalemlerinin şeffaf olmadığı yönündeki eleştiriler uzun süredir gündemdeyken, bu rakamların kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığına dair soru işaretlerini derinleştirdi.