Netanyahu'dan yalan üstüne yalan! İsrail kasabı çocukları katlettiğini yalanladı

Gazze’de açlık politikasının uygulanmadığını savunan Netanyahu, bölgeye tonlarca gıda gönderildiğini iddia etti. Bu açıklamanın da gerçekleri örtmediği, yardımların miktarı ve dağıtımı konusunda kamuoyunu yanıltmaya çalıştığı vurgulandı. Ayrıca kararın talep edildiği başsavcı ve kararı verecek yargıçlar hakkında dile getirdiği suçlamaların da dayanaksız olduğu ifade edildi.

Savaşın Holokost sonrası Yahudilere yönelik en büyük katliamın ardından başladığını söyleyen Netanyahu, hiçbir uluslararası baskının kendilerini durduramayacağını ileri sürdü.

İşte Gazze kasabı Netanyahu'nun yalan dolu açıklamaları;

"Bu karar, sadece saçma ve asılsız değil, aynı zamanda antisemitik bir öfkeyle alınmıştır. Tarihte, 130 yıl önceki 'Dreyfus Davası'nın bir örneği daha yaşanıyor. Bu karar, modern bir Dreyfus davasıdır. Birincisi, İsrail'in kendisini savunma hakkına karşı alınan bu kararı topyekün reddediyoruz."

"Bize bilinçli olarak sivilleri hedef aldığımızı söylüyorlar. Bu, koca bir yalandır. Ordumuz, sivillerin zarar görmemesi için dünyanın en ileri düzeyde uyarı sistemlerini kullanmaktadır. Milyonlarca kısa mesaj, telefon ve broşür gönderdik. Asıl gerçek şudur: Sivilleri canlı kalkan olarak kullanan ve onlara ateş açan Hamas teröristleridir."

"Bize kasıtlı olarak açlık politikası uyguladığımızı söylüyorlar. Bu da koca bir yalandır. Gazze'ye 700.000 tondan fazla gıda tedarik ettik. Bu, Gazze'deki her bir kişi için 3200 kaloriden fazladır. Bu yardımlar, Hamas teröristleri tarafından yağmalanmış ve çalınmıştır."

"Bu karar, hakkında cinsel taciz iddiaları olan yozlaşmış bir başsavcı tarafından talep edilmiştir. Kararı verecek olan yargıçlar, İsrail'e karşı antisemitik nefretle motive olmuş önyargılı kişilerdir."

"Bu savaş, Holokost'tan bu yana Yahudi halkına karşı yapılan en büyük katliamın ardından başlamıştır. Bu, son derece haklı bir savaştır. Hiçbir uluslararası baskı, bizi kutsal mücadelemizden geri çeviremeyecektir. Hamas'ı yok edene kadar durmayacağız!"