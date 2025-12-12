ABD’nin yeni filosu ne için hazırlandı! Bakanlığın 6 uçak hamlesi gündem oldu

Washington Post gazetesinin ismini belirtmek istemeyen kaynaklara dayandırdığı özel haberinde, ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) sınır ötesi operasyonlarında kullanılmak üzere 6 Boeing 737 uçağı satın almak için yaklaşık 140 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığı belirtildi.

ICE'nin, sınır ötesi operasyonlarda bugüne kadar ağırlıklı olarak kiralık uçak kullandığı ifade edilen haberde, Kongre'nin göçmenlik uygulamalarına ayrılan bütçeyi artırmasının ardından atılan bu adımın, kurumun kendi filosunu oluşturmasına imkan sağlayacağının altı çizildi.

Satın alınan uçakların ücretinin ise ABD Başkanı Donald Trump'ın dört yıllık sınır ve göçmenlik politikalarında kullanılmak üzere Kongre tarafından onaylanan 170 milyar dolarlık bütçeden karşılandığı ifade edildi.

ABD hükümetinin yıl sonuna kadar 1 milyon kişiyi sınır dışı etme hedefi olduğu vurgulanan haberde, Trump'ın "Sınır çarı" olarak tanımladığı Tom Homan'ın 579 binden fazla kişinin sınır dışı edildiğini söylediği aktarıldı.

Satın alıma ilişkin sözleşmenin, Şubat 2024'te kurulan Daedalus Aviation ile yapıldığı bildirildi.

Ancak sınır dışı edilen kişi sayısına ilişkin resmi rakamlar henüz açıklanmazken, İç Güvenlik Bakanlığı verilerine göre yaklaşık 66 bin göçmen gözaltında tutuluyor.

- İç Güvenlik Bakanlığı satın alma işlemini doğruladı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, Washington Post'a, ABD İç Güvenlik Bakanlığının sınır ötesi operasyonlarında kullanılmak üzere 6 Boeing 737 uçağı satın almasına ilişkin açıklama yaptı.

Satın alınan 6 uçağın ICE'nin daha verimli uçuş planları yapmasına olanak tanıyacağına işaret eden McLaughlin, bu çabanın vergi mükelleflerinin parasından 279 milyon dolar tasarruf sağlayacağını vurguladı.

McLaughlin, satın alınan uçakların ICE'nin daha etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olacağını belirtti.

- ICE tarafından 77 ülkeye 1701 sınır ötesi uçuş yapıldı

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde ICE'ye vekaleten direktörlük yapan John Sandweg, söz konusu satın almanın ICE'nin ne kadar parası olduğunu yansıttığını ancak mevcut durumun daha uygun maliyetli olabileceğini ifade etti.

Sandweg, yönetimin hedefine zaten özel olarak kiralanmış uçaklarla yapılan charter uçuşlarıyla ulaşabileceğini vurgulayarak, "Zaten bir uçak filosunu yöneten bir şirkete sözleşme vermek çok daha kolay. Bu nedenle bu hamle beni şaşırttı." değerlendirmesinde bulundu.

Eski bir İç Güvenlik Bakanlığı yetkilisi ise uçakların ülke içindeki gözaltı merkezleri arasında daha fazla transfer yapabilmek ve kurumun sınır dışı kapasitesini artırmak amacıyla satın alınmış olabileceğini söyledi.

Önceki yönetimlerde de benzer planların değerlendirildiğini aktaran yetkili, bu planların maliyet ve lojistik zorluklar nedeniyle hayata geçirilmediğini ifade etti.

ABD merkezli, bağımsız ve kar amacı gütmeyen insan hakları savunma örgütü Human Rights First kuruluşunun verilerine göre, kurum Trump'ın göreve geldiği 20 Ocak'tan 31 Ekim'e kadar 77 ülkeye 1701 sınır ötesi uçuş yaptı.