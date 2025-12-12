  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Prens Bin Selman ile Eritre Devlet Başkanı Suudi Arabistan'da görüşme yaptılar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Hedefimiz, anayasa borcumuzu milletimize ödemektir

İBB değil kaşe cumhuriyeti!

AK Partili Fırat, Almanya’daki cami saldırılarını kınadı: Almanya’da camilere ‘İsrail’ saldırısı aydınlatılsın...

CHP'li üyenin WhatsApp mesajı mide bulandırdı! Siyaseti böyle kirletiyorlar

Bakan Güler’den PKK uzantılarına çok sert açıklamalar!

"TBMM'de stajyer öğrenciye istismar" iddiası! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Şara'dan Suriyelilere müjde! Resmen kaldırıldı

Bakan Yumaklı: “Et ve Süt Kurumu üzerinden algı operasyonu yapıyorlar” Vergi sıralamasında ilk 20’de EBK bu yüzden mi hedefte?

Enerji Bakanı Bayraktar duyurdu! Türkiye enerjide zirveye koşuyor
Gündem Başkan Erdoğan: Barış için elimizi taşın altına koymalıyız
Gündem

Başkan Erdoğan: Barış için elimizi taşın altına koymalıyız

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan: Barış için elimizi taşın altına koymalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da katılmış olduğu Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Kırılganlıkların arttığı bir dönemdeyiz. Barış için elimizi taşın altına koymalıyız. (Rusya-Ukrayna) Ateşkes ve barışa yönelik diplomatik girişimlere somut destek vermeye hazırız' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda konuştu. 

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

-Türkmenistan'ın her başarısıyla övünüyoruz.

-Bağımsızlığını tanıyan ilk ülkeyiz.

-Türkiye ve Türkmenistan kardeş ülkedir.

- Türkmenistan'ın barışçı vizyonunu destekliyoruz.

- Kırılganlıkların arttığı bir dönemdeyiz. Barış için elimizi taşın altına koymalıyız.

- Rusya-Ukrayna savaşı sona ermeli. Diplomatik girişimlerle somut katkı vermeye hazırız.

- Gazze'de kalıcı ateşkes temel önceliğimizdir. Ateşkes kırılgan, sürece destek şart.

- Barışın tesisine yönelik tüm aşamalara Filistinlilerin dahil olmasını ve katkı vermesini elzem görüyoruz. Nihai hedef, iki devletli çözümdür

- Uluslararası toplum Filistin'e borcunu ödemeli.

- İsrail'in Gazze'deki ateşkesi ihlali devam ediyor.

- Türkiye arabuluculukta önde gelen aktör.

- Etiyopya-Somali anlaşmazlığını çözüm için Ankara sürecini yürüttük.

Ayrıntılar geliyor...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23