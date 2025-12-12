Başkan Erdoğan: Barış için elimizi taşın altına koymalıyız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da katılmış olduğu Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Kırılganlıkların arttığı bir dönemdeyiz. Barış için elimizi taşın altına koymalıyız. (Rusya-Ukrayna) Ateşkes ve barışa yönelik diplomatik girişimlere somut destek vermeye hazırız' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
-Türkmenistan'ın her başarısıyla övünüyoruz.
-Bağımsızlığını tanıyan ilk ülkeyiz.
-Türkiye ve Türkmenistan kardeş ülkedir.
- Türkmenistan'ın barışçı vizyonunu destekliyoruz.
- Kırılganlıkların arttığı bir dönemdeyiz. Barış için elimizi taşın altına koymalıyız.
- Rusya-Ukrayna savaşı sona ermeli. Diplomatik girişimlerle somut katkı vermeye hazırız.
- Gazze'de kalıcı ateşkes temel önceliğimizdir. Ateşkes kırılgan, sürece destek şart.
- Barışın tesisine yönelik tüm aşamalara Filistinlilerin dahil olmasını ve katkı vermesini elzem görüyoruz. Nihai hedef, iki devletli çözümdür
- Uluslararası toplum Filistin'e borcunu ödemeli.
- İsrail'in Gazze'deki ateşkesi ihlali devam ediyor.
- Türkiye arabuluculukta önde gelen aktör.
- Etiyopya-Somali anlaşmazlığını çözüm için Ankara sürecini yürüttük.
