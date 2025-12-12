Yeni asgari ücret için masada hangi rakamlar var? 2026 asgari ücret zam oranı kaç olacak? Komisyon ilk kez bir araya geliyor

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ilk kez bir araya geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantı, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ ve işveren kesimini temsilen TİSK’in katılımıyla saat 14.00'te başlayacak.

KOMİSYON TOPLANIYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını bugün yapacak.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında süreç başladı.

Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK) 12 Aralık saat 14.00'te toplantıya davet etti.

Bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak toplantının, komisyonun yeni üye yapısıyla düzenlenmesi bekleniyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 22 BİN 104 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ZAM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Asgari ücretin belirlenmesi yalnızca asgari ücretlileri değil, özel sektörde ücret skalasını etkileyen tüm çalışanları ilgilendiriyor. Bu nedenle toplantıda enflasyon verileri, yıl sonu beklentileri ve işveren maliyetleri masaya yatırılacak. Ekonomik göstergelere göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 31–33 aralığında bulunuyor. Zam oranının bu bandın altında kalıp kalmayacağı veya üstüne çıkıp çıkmayacağı ise komisyonun mutabakatıyla netleşecek.

ENFLASYON ORANINA GÖRE YENİ ASGARİ ÜCRET NE OLUR?

Yıl sonu enflasyon tahmininin baz alınması halinde mevcut 22.104 TL olan net asgari ücretin 28.956 TL ile 29.398 TL arasında bir seviyeye yükselmesi bekleniyor. Bu senaryo, enflasyon artışı kadar bir zammı işaret ediyor.

KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAMLAR

Kulislerde dile getirilen zam aralığı ise yüzde 20–25 bandında. Bu orana göre net asgari ücretin 26.524 TL ile 27.630 TL aralığında şekillenebileceği hesaplanıyor. Bu ihtimal, enflasyon oranının altında bir zammı işaret etmesi bakımından tartışmalara yol açmış durumda.

YÜZDE 30 ZAM YAPILIRSA NE OLUR?

Kulislerde en çok konuşulan zam oranı ise yüzde 30... Bu sebeple pek çok kişi “Asgari ücrete yüzde 30 zama yapılırsa maaşa ne olur?” sorusunun cevabını araştırıyor. Şayet asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa net asgari ücretin 28.735 TL seviyesine ulaşması bekleniyor.

