Gündem

Ahmet Çakar yeniden adliyede!

İstanbul merkezli 16 ilde 'bahis ve şike' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve kalp rahatsızlığı nedeniyle hakkındaki gözaltı kararı kaldırılan Ahmet Çakar, ifade vermek üzere yeniden İstanbul adalet Sarayı'na geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen futbolda 'bahis ve şike' soruşturmasında gözaltına alınan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı. Sağlık sorunları nedeniyle hakkındaki gözaltı kararı kaldırılan Çakar, tedavi sürecinin ardından ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. 

