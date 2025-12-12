Meriç’ten Çakmak Barajı’na su akışı başladı! Edirne’de stratejik adım
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne’nin su güvenliği açısından kritik öneme sahip bir projenin devreye alındığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne için hayata geçirilen su yatırımına ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, "Edirne için stratejik bir su yatırımını daha hayata geçiriyoruz. 747 milyon TL yatırım bedeline sahip P2B Pompa İstasyonu ile Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na su aktarımı başladı. Kurak dönemlerde yaşanabilecek risklerin önüne geçecek projemiz, Edirne'mize ve bölgemize hayırlı, bereketli olsun" dedi. (DHA)
