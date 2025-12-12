  • İSTANBUL
Gündem Meriç’ten Çakmak Barajı’na su akışı başladı! Edirne’de stratejik adım
Gündem

Meriç’ten Çakmak Barajı’na su akışı başladı! Edirne’de stratejik adım

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne’nin su güvenliği açısından kritik öneme sahip bir projenin devreye alındığını açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Edirne için stratejik bir su yatırımını daha hayata geçiriyoruz. 747 milyon TL yatırım bedeline sahip P2B Pompa İstasyonu ile Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na su aktarımı başladı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne için hayata geçirilen su yatırımına ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, "Edirne için stratejik bir su yatırımını daha hayata geçiriyoruz. 747 milyon TL yatırım bedeline sahip P2B Pompa İstasyonu ile Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na su aktarımı başladı. Kurak dönemlerde yaşanabilecek risklerin önüne geçecek projemiz, Edirne'mize ve bölgemize hayırlı, bereketli olsun" dedi. (DHA)

İzmir’de ‘bozuk gıda’ denetimi! Bakan Yumaklı: Son tüketim tarihi geçmiş 30 ton ürün ele geçirildi

Bakan Yumaklı duyurdu: Aydın’a 3,42 milyar liralık sulama yatırımı için imzalar atıldı
Et fiyatlarında gerçek ortaya çıktı! Bakan Yumaklı’dan sert uyarı geldi!
Bakan Yumaklı: "Et ve Süt Kurumu üzerinden algı operasyonu yapıyorlar" Vergi sıralamasında ilk 20’de EBK bu yüzden mi hedefte?
