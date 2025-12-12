Heyyy Cumartesi Anneleri.. Tanal’lar, Tanrıkulu’lar. Cevap versenize.
Ali Karahasanoğlu, son günlerde yaşanan siyasi dalgalanmaların tam ortasına düşen çarpıcı değerlendirmelerinde, Sözcü gazetesinin tutarsız ve kışkırtıcı tavrını tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Bir gün PKK karşıtlığı üzerinden prim yapanların, ertesi gün aynı örgütün söylemlerini parlatan bir çizgiye kaymasını sert sözlerle eleştiren Karahasanoğlu, yaşananların basit bir yön değişikliği değil, bilinçli bir operasyon olduğunu vurguladı.
ALİ KARAHASANOĞLU
Çok kritik günlerden geçiyoruz.
Bir gün PKK karşıtlığı ile gündeme gelenlerin, ertesi günü nasıl PKK severlik yaptığının canlı örnekleri ile karşı karşıyayız.
Onlar, borsada hisse senedi alım-satımı yapar gibi fiyatlara bakıyorlar.
Bazen satıyorlar, bazen alıyorlar.
Nabza göre şerbet veriyorlar.
PKK karşıtlığı ile Erdoğan iktidarına zarar vereceklerse onu yapıyorlar.
PKK severlikle Erdoğan iktidarına zarar vermenin daha kolay olacağını keşfettikleri an, bir saat öncesine kadar istismar ettikleri şehit ailelerini yalnız bırakabiliyorlar.
Beni tanıyorsunuz.
Soyut değerlendirmelerle işi bırakmam.
Somut örneğim yoksa, felsefi anlatımlarla vakit doldurmam. İşte somut örneklerim.
Sözcü gazetesini nasıl bilirsiniz?
Ulusalcı bir gazete… Emin Çölaşan’ı ile nasıl tümgeneral olmuş ise şimdi emeklisi Naim Babüroğlu’su ile… emekli darbeci generallerin gazetecisi Saygı Öztürk’ü ile…
“PKK terör devleti çoktan kurdu… Siz hâlâ uyanamadınız mı?” uçuk ve abartılı kışkırtıcı hatırlatmaları ile ulusalcı bir gazete...