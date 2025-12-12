  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Son dakika: Ekrem İmamoğlu o davadan ceza aldı

Depremde yıkılan Özelif Sitesi'ine ilişkin davada son durum!

İSBİKE bisikletleri İBB Meclisi’ni karıştırdı! Bisikletler çöpe atılmıştı

ABD'yi şok eden akılalmaz olay: Kadın ChatGPT'ye dava açtı! OpenAI dahil herkesi şoke ediyor

Öğretmen okul temizlikçisinin gözlerini bağladı! İzleyenlerin boğazı düğümlendi herkes ağladı! Siz de ağlayacaksınız!!!

Eurovision 2024 kazananı İsveçli şarkıcı Nemo, ‘İsrail varsa ben yokum’ diyerek birincilik ödülünü geri verdi! Ya Sevtap Erener?

Prens Bin Selman ile Eritre Devlet Başkanı Suudi Arabistan'da görüşme yaptılar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Hedefimiz, anayasa borcumuzu milletimize ödemektir

İBB değil kaşe cumhuriyeti!

AK Partili Fırat, Almanya’daki cami saldırılarını kınadı: Almanya’da camilere ‘İsrail’ saldırısı aydınlatılsın...
Gündem Heyyy Cumartesi Anneleri.. Tanal’lar, Tanrıkulu’lar. Cevap versenize.
Gündem

Heyyy Cumartesi Anneleri.. Tanal’lar, Tanrıkulu’lar. Cevap versenize.

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Heyyy Cumartesi Anneleri.. Tanal’lar, Tanrıkulu’lar. Cevap versenize.

Ali Karahasanoğlu, son günlerde yaşanan siyasi dalgalanmaların tam ortasına düşen çarpıcı değerlendirmelerinde, Sözcü gazetesinin tutarsız ve kışkırtıcı tavrını tüm çıplaklığıyla ortaya koydu. Bir gün PKK karşıtlığı üzerinden prim yapanların, ertesi gün aynı örgütün söylemlerini parlatan bir çizgiye kaymasını sert sözlerle eleştiren Karahasanoğlu, yaşananların basit bir yön değişikliği değil, bilinçli bir operasyon olduğunu vurguladı.

Heyyy Cumartesi Anneleri.. Tanal’lar, Tanrıkulu’lar. Cevap versenize.

 ALİ KARAHASANOĞLU 

Çok kritik günlerden geçiyoruz.

Bir gün PKK karşıtlığı ile gündeme gelenlerin, ertesi günü nasıl PKK severlik yaptığının canlı örnekleri ile karşı karşıyayız.

Onlar, borsada hisse senedi alım-satımı yapar gibi fiyatlara bakıyorlar.

Bazen satıyorlar, bazen alıyorlar.

Nabza göre şerbet veriyorlar.

PKK karşıtlığı ile Erdoğan iktidarına zarar vereceklerse onu yapıyorlar.

PKK severlikle Erdoğan iktidarına zarar vermenin daha kolay olacağını keşfettikleri an, bir saat öncesine kadar istismar ettikleri şehit ailelerini yalnız bırakabiliyorlar.

Beni tanıyorsunuz.

Soyut değerlendirmelerle işi bırakmam.

Somut örneğim yoksa, felsefi anlatımlarla vakit doldurmam. İşte somut örneklerim.

Sözcü gazetesini nasıl bilirsiniz?

Ulusalcı bir gazete… Emin Çölaşan’ı ile  nasıl tümgeneral olmuş ise şimdi emeklisi Naim Babüroğlu’su ile… emekli darbeci generallerin gazetecisi Saygı Öztürk’ü ile…

“PKK terör devleti çoktan kurdu… Siz hâlâ uyanamadınız mı?” uçuk ve abartılı kışkırtıcı hatırlatmaları ile ulusalcı bir gazete...

 ...YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN... 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23