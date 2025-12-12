Heyyy Cumartesi Anneleri.. Tanal’lar, Tanrıkulu’lar. Cevap versenize.

ALİ KARAHASANOĞLU

Çok kritik günlerden geçiyoruz.

Bir gün PKK karşıtlığı ile gündeme gelenlerin, ertesi günü nasıl PKK severlik yaptığının canlı örnekleri ile karşı karşıyayız.

Onlar, borsada hisse senedi alım-satımı yapar gibi fiyatlara bakıyorlar.

Bazen satıyorlar, bazen alıyorlar.

Nabza göre şerbet veriyorlar.

PKK karşıtlığı ile Erdoğan iktidarına zarar vereceklerse onu yapıyorlar.

PKK severlikle Erdoğan iktidarına zarar vermenin daha kolay olacağını keşfettikleri an, bir saat öncesine kadar istismar ettikleri şehit ailelerini yalnız bırakabiliyorlar.

Beni tanıyorsunuz.

Soyut değerlendirmelerle işi bırakmam.

Somut örneğim yoksa, felsefi anlatımlarla vakit doldurmam. İşte somut örneklerim.

Sözcü gazetesini nasıl bilirsiniz?

Ulusalcı bir gazete… Emin Çölaşan’ı ile nasıl tümgeneral olmuş ise şimdi emeklisi Naim Babüroğlu’su ile… emekli darbeci generallerin gazetecisi Saygı Öztürk’ü ile…

“PKK terör devleti çoktan kurdu… Siz hâlâ uyanamadınız mı?” uçuk ve abartılı kışkırtıcı hatırlatmaları ile ulusalcı bir gazete...

