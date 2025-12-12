Türkiye’de İslami Uyanış paneli!

Erdemliler Hareketi ile Genç Birikim Derneği tarafından 14 Aralık Pazar günü Ankara’nın Çankaya ilçesinde yer alan Türkiye Diyanet Vakfı’nın Kocatepe cami yerleşkesi konferans salonunda düzenlenecek ‘Türkiye’de İslami Uyanış ve Problemleri’ paneli ile İslami uyanışı ile önündeki yapısal problemler iki ayrı oturumla masaya yatırılıyor.

Dr. Ethem Karabulut başkanlığında düzenlenecek ilk oturumda konuşmacılardan araştırmacı yazar Ali Kaçar ‘Türkiye’de Tevhidi uyanış ve bilinçlenme’, Prof. Celaleddin Vatandaş ise ‘İslami harekette kitleselleşme ve toplumsallaşma’ süreçlerine ışık tutacak.

Fatih Pala başkanlığındaki ikini oturumda ise Prof. Abdurrahman Ateş ‘İslami harekette savrulma ve dönüşüm’ü anlatırken Doç. Dr. Vahdettin Işık ise ‘Yeniden İslami dönüşüm için çözüm önerileri’ni sıralayacak.

Saat 13.30 başlayacak paneller öncesi ise kermes düzenlenecek.