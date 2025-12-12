Metres krizi aşılamadı Sarıgül çifti boşanıyor: Aylık 3 milyon nafaka, 1.5 milyar lira tazminat istedi

CHP'li Mustafa Sarıgül'ün 2008 yılında boşandığı Aylin Kotil'den olan oğlu Ömer Sarıgül ile 6 yıl önce nikah masasına oturduğu Revna Sarıgül'ün (Çakır) evliliği metres iddiaları yüzünden çıkmaza girdi.

İki çocuk sahibi çift, geçen ay ayrılık kararı aldı. Çocukları göz önünde bulundurarak anlaşmalı boşanmak isteyen Sarıgül çiftinin bu kararı üzerine avukatlar devreye girdi. Her iki tarafın avukatı da üç hafta boyunca boşanma protokolü üzerinde çalıştı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Ömer Sarıgül'ün avukatı, tazminat ve nafaka miktarlarını içeren teklifi geçen hafta Revna Sarıgül'ün avukatına bildirdi. İddiaya göre teklifi düşük bulan Revna Sarıgül, anlaşmalı boşanmaktan vazgeçerek, avukatı Didem Konaş Büyükpınar aracılığıyla Gaziosmanpaşa Aile Mahkemesi'ne başvurarak çekişmeli boşanma davası açtı. Ardından Ömer Sarıgül hakkında kendisi ve çocukları için uzaklaştırma talebinde bulundu. Mahkemenin verdiği uzaklaştırma kararı Ömer Sarıgül'ün itirazı üzerine kaldırıldı.

AYLIK 3 MİLYON 150 BİN LİRA NAFAKA

İddiaya göre Revna Sarıgül kendisi için aylık 1,5 milyon TL, iki çocuğu için 1 milyon 650 bin TL olmak üzere toplam 3 milyon 150 bin TL aylık nafaka talep etti.

Boşanma tazminatı olarak da 750 milyon TL maddi, 750 milyon TL manevi olmak üzere toplam 1,5 milyar TL tazminat ödemesini istedi. Ömer Sarıgül'ün, avukatı Sibel Engin aracılığıyla karşı boşanma davası açma hazırlığında olduğu öğrenildi.