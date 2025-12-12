  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Sağlık
5
Yeniakit Publisher
Diyabetin sinsi başlangıcı: Daha fazla yorgunluk! Önemsiz bir şey deyip geçmeyin... Uzmanı gerekçeleri ne açıkladı!

IHA Giriş Tarihi:
Diyabetin sinsi başlangıcı: Daha fazla yorgunluk! Önemsiz bir şey deyip geçmeyin... Uzmanı gerekçeleri ne açıkladı!

Dr. Uzmanı Dr. Halil Eşenli Diyabet ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı Eşenli, Sürekli susama, sık idrara çıkma, daha fazla yorgunluk olduğunu vurgulayıp gerekçelerini açıkladı! İşte o açıklamadan öne çıkan detaylar...

#1
Foto - Diyabetin sinsi başlangıcı: Daha fazla yorgunluk! Önemsiz bir şey deyip geçmeyin... Uzmanı gerekçeleri ne açıkladı!

Diyabetin sinsi başlangıç gösterdiğine dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil Eşenli, "Sürekli susama, sık idrara çıkma, yorgunluk ve yaraların geç iyileşmesi çoğu zaman önemsenmiyor. Oysa bunlar diyabetin erken sinyalleridir. Erken tanı, komplikasyonların önlenmesinde büyük rol oynar. Diyabet yalnızca kan şekeri yüksekliği değildir, tedavi edilmediğinde tüm organları etkileyebilen ciddi bir metabolik hastalıktır" dedi.

#2
Foto - Diyabetin sinsi başlangıcı: Daha fazla yorgunluk! Önemsiz bir şey deyip geçmeyin... Uzmanı gerekçeleri ne açıkladı!

Diyabetin sinsi başlangıç gösterdiğine dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil Eşenli, Sürekli susama, sık idrara çıkma, daha fazla yorgunluk olduğunu vurguluyor. VM Medical Park Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil Eşenli, toplumda giderek yaygınlaşan diyabet hastalığının erken dönemde çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğini söyleyerek önemli uyarılarda bulundu. Uzm. Dr. Eşenli, "Diyabet yalnızca kan şekeri yüksekliği değildir, tedavi edilmediğinde tüm organları etkileyebilen ciddi bir metabolik hastalıktır" şeklinde konuştu.

#3
Foto - Diyabetin sinsi başlangıcı: Daha fazla yorgunluk! Önemsiz bir şey deyip geçmeyin... Uzmanı gerekçeleri ne açıkladı!

"Belirtilerin hafifliği teşhisi geciktirebiliyor" Diyabetin sinsi başlangıç gösterdiğini belirten Uzm. Dr. Eşenli, "Sürekli susama, sık idrara çıkma, yorgunluk ve yaraların geç iyileşmesi çoğu zaman önemsenmiyor. Oysa bunlar diyabetin erken sinyalleridir. Erken tanı, komplikasyonların önlenmesinde büyük rol oynar" şeklinde konuştu. "Diyabetin iki farklı tipi olsa da sonuçları benzerdir" Diyabetin Tip 1 ve Tip 2 olmak üzere iki temel formda görüldüğünü dile getiren Uzm. Dr. Eşenli, "Tip 1 diyabet genellikle çocukluk döneminde başlar ve insülin eksikliği sonucu ortaya çıkar. Tip 2 diyabet ise yetişkinlerde daha sık görülür ve insülin direnciyle ilişkilidir. Her iki durumda da kontrolsüz kan şekeri kalp, böbrek, göz ve sinir sistemi üzerinde kalıcı hasarlara yol açabilir" dedi. "Tip 1 diyabet yaşam boyu insülin gerektirir" Tip 1 diyabetin ani başlangıç gösterebileceğini vurgulayan Eşenli, hızlı kilo kaybı, sık idrara çıkma ve ağızda aseton kokusunun önemli belirtiler arasında yer aldığını belirterek, "Tedavinin temeli insülindir. Bilinçli beslenme ve düzenli aktiviteyle hastalar güvenle yaşamlarını sürdürebilir" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Diyabetin sinsi başlangıcı: Daha fazla yorgunluk! Önemsiz bir şey deyip geçmeyin... Uzmanı gerekçeleri ne açıkladı!

"Tip 2 diyabet doğru alışkanlıklarla kontrol edilebilir" Tip 2 diyabetin günümüzde en sık görülen diyabet türü olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Eşenli, "Fazla kilo, hareketsiz yaşam ve düzensiz beslenme temel risk faktörleridir. Diyet, egzersiz ve ilaç tedavileriyle kan şekeri kontrol altına alınabilir" dedi. "Diyabet tüm vücudu etkileyebilir" Diyabetin uzun dönemde çoklu organ hasarına yol açabileceğini hatırlatan Eşenli, "Kalp damar hastalıkları, böbrek yetmezliği ve sinir hasarı en sık karşılaşılan komplikasyonlardır. Düzenli takip ve kişiye özel tedavi bu nedenle kritik öneme sahiptir" dedi. "Doğru yönetimle diyabetle sağlıklı bir yaşam mümkündür" Diyabet tanısının kişilerde hayatın olağan akışını bozmak zorunda olmadığını söyleyen Uzm. Dr. Halil Eşenli, "Kan şekeri doğru kontrol edildiğinde bireyler sağlıklı bir yaşam sürdürebilir. En güçlü savunma, bilinçli hareket etmek ve hekim önerilerine uymaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li üyenin WhatsApp mesajı mide bulandırdı! Siyaseti böyle kirletiyorlar
Gündem

CHP'li üyenin WhatsApp mesajı mide bulandırdı! Siyaseti böyle kirletiyorlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin aralık ayı meclis toplantısı devam ederken CHP’li Meclis Üyesi Muhammet Ertürk’ün WhatsApp grubundaki üyel..
‘Elinizi taşın altın koyun’ Başkan Erdoğan’dan asgari ücret mesajı
Ekonomi

‘Elinizi taşın altın koyun’ Başkan Erdoğan’dan asgari ücret mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, masada işverenleri temsil e..
Yeşil yaşıyor mu? Yıllar sonra telefon açtı: Alo! Ben Yeşil...
Gündem

Yeşil yaşıyor mu? Yıllar sonra telefon açtı: Alo! Ben Yeşil...

Faili meçhul cinayetlerin ve derin devlet operasyonlarının kilit ismi "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım hakkında yeni iddialar ortaya atıldı...
28 Şubat zihniyeti! 12 bin kız çocuğuna başörtüsünü yasakladılar
Dünya

28 Şubat zihniyeti! 12 bin kız çocuğuna başörtüsünü yasakladılar

İslam ve Müslüman düşmanlığının arttığı Avusturya’da parlamento, 14 yaşından küçük kız çocuklarının okullarda başörtüsü takmasını yasaklayan..
Prens Bin Selman ile Eritre Devlet Başkanı Suudi Arabistan'da görüşme yaptılar
Dünya

Prens Bin Selman ile Eritre Devlet Başkanı Suudi Arabistan'da görüşme yaptılar

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın aktardığına göre; Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Eritre Başkanı Afewerki dikkat çeke..
İSBİKE bisikletleri İBB Meclisi’ni karıştırdı! Bisikletler çöpe atılmıştı
Gündem

İSBİKE bisikletleri İBB Meclisi’ni karıştırdı! Bisikletler çöpe atılmıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Aralık ayı 3’üncü oturumu yapıldı. Oturumda, AK Parti ve CHP meclis üyeleri arasında, hurdaya d..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23