Osmanlı'nın önemli isimlerindendi: İsrail İzzet el Kassam'ın kabrine saldırdı!

Terörist İsrail’in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir’in, Hayfa yakınlarında bulunan Şeyh İzzeddin el-Kassam’ın kabrine polisle yaptığı baskın ve “mezar yıkılsın” tehdidi, bir taş yığınına değil Filistin’in hafızasına yönelmiş bir saldırıdır. 7 Ekim’den sonra dünyanın dört bir yanında doğan binlerce yeni Kassam gerçeği ise, mezar sökerek direnişin ruhunu sökebileceğini sanan rejimin kör paniğini ele veriyor.

Terörist İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, İsrail polisi ile dün Hayfa yakınlarındaki Nesher bölgesinde bulunan İzzeddin el-Kassam’ın mezarına düzenlediği provokatif baskının videosunu paylaştı. Ben-Gvir’in “İlk adımı attık, Kassam’ın mezarı yıkılmalıdır.” sözleri, bir mezara değil, Filistin’in hafızasına açılmış yeni bir cepheyi ele veriyor. Filistin’in direniş damarını kurutamadıkça mezar taşlarından bile korkan bir rejimin paniği ortadadır.

Baskın sırasında İslami Vakıflar İdaresi tarafından mezarın üzerine yerleştirilen çadır, güvenlik kameraları ve Kassam’ın mücadelesini anlatan tabela yerinden söküldü. Ben-Gvir’in yanında İsrail Meclisi İçişleri Komitesi Başkanı, aşırı sağcı Yitzhak Kroizer de bulunuyordu. Bu görüntü, Tel Aviv rejiminin toprağın altındaki bir insana bile tahammül edemeyecek kadar maziye nefret dolu olduğunu bir kez daha gösterdi.

Hafıza imha siyaseti

Terörist İsrail'in bu saldırısı, Balfour’dan bu yana yürüttüğü hafıza imha siyasetinin güncel bir yansımasıdır. O gün Filistin’e ait köy isimlerini, sokakları vs. bilumum tüm hatıra niteliğindeki isimleri silenler, bugün Batı Şeria’da kalan son izleri yok etmeye çalışıyor. Çünkü İsrail için Filistin’den daha sarsıcı olan şey, Filistinlilerin hafızasıdır. Bir halkın hafızasını söküp atamadıkça zafer ilan edemezsin; bunu en iyi İsrail biliyor. İşte bu yüzden dirisinin üstesinden gelemeyenler, şehidinin mezarına saldırıyor.

Bu saldırının zemininde, 7 Ekim’den sonra dünyada binlerce “yeni Kassam”ın doğduğu gerçeği yatıyor. Gazze artık bir coğrafya değil, bir ruh halidir.

Artık her yer Kassam

7 Ekim'den sonra İsrail’in karşısına çıktığını sandığı şey bir örgüt değil, küreselleşmiş bir öfke. Bugün dünya üzerinde binlerce yeni Kassam doğdu. Gazze artık yalnızca Gazze değil; dünya üzerindeki her insanlık köşesine taşan bir hafıza ovası. Bu yüzden İsrail’in her hamlesi, nefretin ve direnişin hacmini büyütmekten başka bir işe yaramıyor. Tel Aviv rejimi şunu nihayet anlamalı: Kassam’ın mezar taşını sökebilirsiniz ama Kassam fikrinin toprağı artık dünyanın her yeridir.

"Eşi benzeri görülmemiş bir ihlal"

Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi, Ben-Gvir'in Şeyh Kassam'ın Hayfa'daki kabrini yıktırma tehdidinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Merdavi "Bu konuda atılan ilk adımı ilan etmesi, kutsal değerlere karşı eşi benzeri görülmemiş bir ihlal ve saygısızlık anlamına gelmektedir." diyerek, bunun Filistin halkına karşı işlenen suçların ardından şehitlerin kabirlerine kadar uzanan yeni bir ihlal olduğunu kaydetti.

Merdavi, Ben-Gvir'in açıklamasını şu sözlerle değerlendirdi:

Bu davranış, işgalcilerin düştüğü ahlaki yozlaşmanın boyutunu ortaya koymakta ve halkımızın tarihine, ulusal ve dini sembollerine dokunmaktan çekinmeyen intikamcı bir zihniyeti yansıtmaktadır. Saygın Suriyeli âlim ve mücahit, adaletsizliğe ve işgale karşı devrimci mücadelenin simgesi olan Şeyh el-Kassam'ın mezarını hedef almak, sadece bir mezara saldırı değil; aynı zamanda ulusun hafızasını silme ve devam eden mücadelesinin bir tanıklığını ortadan kaldırma girişimidir.

Ölülerin kutsallığına yapılan saygısızlığın işgal hükümetini yöneten faşist zihniyeti ortaya koyduğunu söyleyen Merdavi, İsrail'in uyguladığı aşırıcılığın resmi politika haline geldiğini ve bu barbarlığı dizginlemenin yolunun uluslararası bir pozisyon almaktan geçtiğini kaydetti.

İzzeddin El Kassam kimdir?

Suriye sahilindeki Ceble kentinde 1883'te doğan Kassam, İslam dünyasında ve Filistin tarihinde önde gelen bir şahsiyet, alim ve davetçi olarak biliniyor.

20. yüzyılın başlarında Suriye ve Filistin'de Fransız ve İngiliz işgallerine karşı silahlı direniş hareketine öncülük eden Kassam, 1935’te, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti yakınlarında İngiliz kuvvetleriyle girdiği çatışmada şehit oldu.

Şehadeti, 1936’da, Filistin Mandası'ndaki Filistinli Arapların İngiliz yönetimine karşı Büyük Filistin İsyanı'nı başlatmasında önemli bir rol oynadı.

Hamas, Kassam'ın adını sömürgeciliğe karşı mücadelesine atfen askeri kanadına vermiş ve "İzzeddin el-Kassam Tugayları" adını kullanmaya başlamıştı.

Baran Dergisi, AA