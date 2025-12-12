İsrail istedi ABD yasakladı!

ABD, İsrail'in talebiyle Filistin'e akredite Avrupalı diplomatların Gazze koordinasyon merkezine girişini engelledi.

İsrail basını, ABD yönetiminin, Filistin Yönetimi nezdinde görev yapan üst düzey Avrupalı diplomatların, Başkan Donald Trump'ın Gazze planını yöneten koordinasyon merkezine (CMCC) girişini engellediğini ortaya çıkardı. Haaretz gazetesinin Batılı diplomatlara dayandırdığı habere göre, Kiryat Gat'ta kurulan merkeze yönelik bu yasak, doğrudan İsrail'in talebi üzerine uygulamaya konuldu. Diplomatik teamüllere göre Doğu Kudüs ve Ramallah'ta görev yapan ve güven mektuplarını Filistin Yönetimi'ne sunan diplomatlar, Tel Aviv büyükelçiliklerinden ayrı bir statüde çalışıyor.

ABD, İsrail'in baskısıyla kısıtlamaları artırdı

Habere göre, merkez açıldığı ekim ayında uluslararası misyonlara açıktı ancak son haftalarda kısıtlamalar sertleşti. İlk olarak Hollanda temsilcisi, ardından Belçika temsilcisi ve Fransa'nın Kudüs Başkonsolosu'nun merkeze girişi engellendi. Alt düzey personelin girişine izin verilirken, misyon şeflerine yasak getirildiği belirtildi.

Avrupalı diplomatlar, ABD'li yetkililerin bu durumdan "memnun olmadıklarını" ve kısıtlamanın İsrail'in kesin talebi olduğunu ilettiklerini aktardı. Bir diplomat, "Merkez ilk açıldığında ABD bilgi almaya açıktı çünkü Gazze hakkında bilgileri yoktu, ancak şimdi İsrail'in pençesi sıkılaştı" ifadelerini kullandı.

