Gündem

İfadesi alınmıştı! Savcılıktan Ahmet Çakar kararı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
İfadesi alınmıştı! Savcılıktan Ahmet Çakar kararı

Futbol dünyasında ’bahis oynama’ ve ’şike’ iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında spor yorumcusu Ahmet Çakar savcılığa verdiği ifadenin ardından yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında eski Adanademirspor Başkanı Murat Sancak, futbolcular Mert Hakan Yandaş ile Metehan Balcı, spor yorumcusu Ahmet Çakar ve hakem Zorbay Küçük gibi isimlerin de bulunduğu, futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakem, futbolcu ve bazı kulüp yetkililerinin karıştığı ’bahis oynama’ ve ’şike’ iddialarına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, şüphelilerden spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kalp rahatsızlığı gerekçesiyle kaldırılmıştı ve Çakar’ın, tedavisinin ardından sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi için emniyete talimat verilmişti.

Çakar, hastanedeki tedavi sürecinin ardından savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Çakar ifadesinin ardından yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

