Sosyal medyada o görüntüler tepki çekti: Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık! Vatandaşa hakaret...

Bir pazarcının, sattığı limonları daha sulu göstermek amacıyla başvurduğu inanılmaz hile, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, pazarcının tezgahının önünde gerçekleşirken, müşterilerin fark etmediği bir hareketle elindeki limona dışarıdan su doldurduğu görüldü.

Ardından hileli limonu sıkan pazarcı, bu yolla limonun aşırı sulu olduğu izlenimini yaratmaya çalıştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte, vatandaşlar duruma büyük tepki gösterdi.