Bayraktar KIZILELMA'dan atılan GÖKDOĞAN füzesinin kritik beyni "MİHAL" ortaya çıktı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakanlığının 2026 yılı bütçe sunumu sırasında TBMM Genel Kurulunda, Türkiye'nin savunma sanayiindeki son stratejik başarısı olan MİHAL'i (Milli Hedef Algılayıcı) kamuoyuna tanıttı.

YURT DIŞI BAĞIMLILIĞA SON: LAZER HEDEF ALGILAYICI YERLİLEŞTİ

MİHAL Projesi kapsamında, daha önce yurt dışından tedarik edilen lazer hedef algılayıcı, TÜBİTAK SAGE’nin sahip olduğu optik, opto-mekanik, elektronik tasarım ve sinyal işleme algoritmalarındaki bilgi birikimi kullanılarak tamamen yerli imkanlarla geliştirildi.

MİHAL hedef algılayıcılar, yerli füzelerimiz BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN'da kullanılıyor. MİHAL'in kritik önemi, dünyada ilk defa gerçekleştirilen bir görevde kanıtlandı:

İnsansız savaş uçağı KIZILELMA'dan atılan görüş ötesi hava-hava füzesi GÖKDOĞAN'da MİHAL, başarılı bir şekilde faaliyet gösterdi.

Bakan Kacır, sunumunda, KIZILELMA'nın ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA radarı kullanarak GÖKDOĞAN füzesini ateşlemesiyle jet motorlu hedef uçağını tam isabetle vurduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Bu görevde uçağı biz ürettik, radarı biz ürettik, füzeyi biz ürettik, füzenin lazer sensörlü hedef algılayıcı burada. Yurt dışından vermediler, onu da biz ürettik. Kimse merak etmesin. Bizden neyi esirgiyorlarsa biz Allah'ın izniyle onun daha iyisini yerli ve milli olarak geliştireceğiz, üreteceğiz."

VURUŞ DOĞRULUĞU İÇİN KRİTİK GÖREV

Hedef algılayıcılar, hava savunma sistemlerinde yakın mesafedeki tehdit unsurlarını yüksek hassasiyetle tespit edip konumlarını belirliyor ve etkin müdahale kararı alınmasına destek oluyor.

Bu sensörler, sistemin reaksiyon süresini azaltıp, vuruş doğruluğunu artırmak ve hedefi terminal safhada güvenilir bir şekilde yok etmek için hayati rol üstleniyor. Yakınsama tapaları/sensörleri olarak da adlandırılan MİHAL gibi alt sistemler, füzelerin hedefe 0-10 metre mesafede yaklaşması durumunda harp başlığının uygun konumda ateşlenmesi için kritik bir alt sistem görevi görüyor.