Yeni asgari ücret için bomba tahmin! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ederken “Ne kadar zam gelecek, yeni asgari ücret ne kadar olacak” diye araştırılıyor. Faruk Erdem bugün kaleme aldığı yazısında yeni asgari ücret tahminini paylaştı ve dikkat çeken detaylar aktardı.

"Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret, Kurban bayramı öncesinde belli olacak" diyen Erdem, Yeni Asır'daki yazısında yeni asgari ücret tahminini de paylaştı. Erdem, şunları kaydetti:

“-Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaparak çalışmalarına başladı.

Takvimin sıkışık olması sebebiyle toplantılarda konular hızlıca ele alınıyor. Bu yüzden ilk toplantıda da taraflar taleplerini masaya getirdiler.

-İkinci toplantı 19 Haziran pazartesi günü gerçekleşecek. Burada da rakamların netleşebileceğini bekliyoruz.

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-Üçüncü toplantı sonrası da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılının ikinci yarısında uygulanacak yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor.

-Bugüne kadar yapılan asgari ücret artışlarına baktığımızda hep enflasyonun üzerinde bir artış görüyoruz. Dolayısıyla enflasyon artı refah payı şeklinde artışlar gerçekleşti.

- Son iki yılda ara zamlar yapıldığı için toplam artış yüzde 200'ü bulmuş durumda. Geçen yıl da iki artış ile birlikte yüzde 100'e yakın bir zam yapılmıştı.

-Bu yıl da ara zamda bizim tahminimiz yüzde 30-35 arasında bir artışın yapılması. Bu durumda net asgari ücret 11.058 lira ile 11.500 TL arasında bir rakama ulaşabilir.

-Tabii burada komisyonun vereceği karar çok önemli. Bayramdan önce yetişirse yeni asgari ücreti öğrenmiş olacağız.”